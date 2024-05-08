Генменеджер «Трактора» про Кадейкина: «Габаритный и умный форвард, способен уверенно действовать во всех трех зонах, вести игру в роли лидера. Он в самом расцвете»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

В «Тракторе» объяснили подписание контракта с Александром Кадейкиным.

Соглашение челябинского клуба с 30-летним форвардом, игравшим за СКА, подписано до конца сезона-2025/26.

«С подписанием Александра Кадейкина мы еще серьезнее усиливаем ключевую ось центральных нападающих команды.

Габаритный и умный форвард, больше десяти лет провел в КХЛ, где заработал репутацию хоккеиста, способного уверенно действовать во всех трех зонах, вести игру в роли лидера и давать результат на «точке».

Считаем, что «Трактор» является отличным местом для продолжения карьеры Кадейкина, который находится в самом расцвете и имеет высокие амбиции для реализации задач в нашей организации. Саша, добро пожаловать», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Кадейкин набрал 14 (2+12) очков в 45 играх в Фонбет чемпионата КХЛ-2023/24. Он также выбил 3 (1+2) балла в 9 матчах плей-офф.

В КХЛ Кадейкин также выступал за «Атлант», «Локомотив» и «Салават Юлаев». Его подробная статистика – здесь.

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3 комментария
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Теперь и Челябинск обобрал этот товарищ, Уфа и Питер уже все про давно него поняли… 👎🏻
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Всё так. Только он очень медленный.
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сезон покажет
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