ЦСКА может обменять Слепышева в «Трактор» на Шабанова (Артур Хайруллин)

ЦСКА и «Трактор» могут произвести обмен нападающими.

В Челябинск может отправиться 29-летний , а в Москву – 23-летний .

«Потенциальный обмен Слепышев – Шабанов – это сделка года. Кто от нее выиграет, и так понятно.

Прямо сейчас вероятность сделки довольно высока, но она еще далека до завершения», – написал журналист « » Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Слепышев провел 43 матча в Фонбет чемпионате и набрал 25 (10+15) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 5 играх. Его статистика – здесь.

Шабанов в 64 матчах регулярки набрал 50 (25+25) очков. В пей-офф у него 11 (3+8) баллов в 14 играх. Его статистика – здесь.