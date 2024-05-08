ЦСКА может обменять Слепышева в «Трактор» на Шабанова (Артур Хайруллин)

Теги ЦСКА Трактор возможные переходы КХЛ Антон Слепышев Спорт-Экспресс Максим Шабанов Хоккей

ЦСКА и «Трактор» могут произвести обмен нападающими.

В Челябинск может отправиться 29-летний Антон Слепышев, а в Москву – 23-летний Максим Шабанов.

«Потенциальный обмен Слепышев – Шабанов – это сделка года. Кто от нее выиграет, и так понятно.

Прямо сейчас вероятность сделки довольно высока, но она еще далека до завершения», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Слепышев провел 43 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 25 (10+15) очков. В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 5 играх. Его статистика – здесь.

Шабанов в 64 матчах регулярки набрал 50 (25+25) очков. В пей-офф у него 11 (3+8) баллов в 14 играх. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что с головой у руководства Трактора? Тренера выкинули, каких-то пенсионеров опять в состав набирают
+15
-1
+14
Опроверг уже Савин
+9
0
+9
Волков на выход!
+10
-4
+6
Тысячу раз неееееееет. Тогда не только Волкова, Савина и сразу Текслера на выход!!!!!!!!! Попробуйте продать потом процентов двадцать абонементов. Не нужны нам ни Кадейкины, ни Слепышевы. Скажите, кто там с ума сошел? Понятно, что на Шабанове хотят навариться, но уж не таким образом.
+6
-2
+4
Шабанов стоит не меньше двух Слепышевых! Как же приятно было за ним наблюдать и в регулярке и в ПО.
+3
-1
+2
Ответ znaushchiy
Тысячу раз неееееееет. Тогда не только Волкова, Савина и сразу Текслера на выход!!!!!!!!! Попробуйте продать потом процентов двадцать абонементов. Не нужны нам ни Кадейкины, ни Слепышевы. Скажите, кто там с ума сошел? Понятно, что на Шабанове хотят навариться, но уж не таким образом.
И Кузнецова Трактор продавал в клуб столичный и тот ушел. Но не совсем в Динамо. Другие уходили. И тут лишь дело времени. Так устроено ведь в ЧР
+2
-2
0
Ответ cappu44ino13
Опроверг уже Савин
Значит все таки СКА?
0
0
0
Ответ Георгий Янцевич
Что с головой у руководства Трактора? Тренера выкинули, каких-то пенсионеров опять в состав набирают
Скорее всего бурдасов на выход, на его место хотят Слепышева купить. Вариант с Шабановым был предложен руководством цска. естественно был сразу отказ
0
0
0
Ответ Георгий Янцевич
Что с головой у руководства Трактора? Тренера выкинули, каких-то пенсионеров опять в состав набирают
Вот человек,не стал биться за основу Эдмонтона в своё время,выбрав тёпленькую КХЛ,а сейчас даже Трактору не нужен
0
0
0
Если такое произойдет - разгонять нахер эту лигу. Эти две гнилые команды облажались и начали сливки снимать админресурсом
0
0
0
Хаха. Я болельщик ЦСКА попал на игру 4 плей-офф трактор Локо и купил в фаншопе сувенирную шайбу трактора с шабановым. Так вот в чем было дело
0
0
0
Если менять, то только Слепышев + Абрамов на Бурдасов + Шабанов. И то цска еще должен будет денег или защитника добавить
0
0
0
Интересно кто Окулова подпишет?
0
0
0
российская хоккейная мафия бессмертна
+1
-1
0
Если правда, то ЦСКА всех грабит
+1
-1
0
Президент клуба совсем чикатило.
+1
-1
0
Ыксперт Хайруллин, этим всё сказано
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий