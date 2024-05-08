Юрий Карандин: «С Гру в «Тракторе» будут сдувать пылинки – а тренеры «Сибири» могут об этом лишь мечтать. Штабу Епанчинцева будет тяжело»
Юрий Карандин высказался о кадровых изменениях в «Тракторе» и «Сибири».
– В начале мая «Сибирь» официально сообщила о назначении новым тренером Вадима Епанчинцева. Как оцените эту кандидатуру?
– Это назначение не стало таким неожиданным, как недавнее решение «Трактора» выбор в пользу малоизвестного канадца Гру. По Епанчинцеву разговоры в Новосибирске ходили весь апрель, наши болельщики были к этому готовы. Реакция в регионе на это назначение, насколько вижу, положительная.
– Почему?
– По большому счету «Сибири» нужно создавать команду заново. Это значит, что большие надежды будем связывать с молодежью, ее прогрессом.
Наш регион «Сибирь – Дальний Восток» запомнил Епанчинцева не только как интересного центрфорварда, но и как тренера прошлогоднего «Амура». В Хабаровске он как раз делал ставку на молодежь, открыл для КХЛ таких нападающих, как Гребенкин, Николишин, Лихачев. Другой молодой форвард Дубакин, который в этом сезоне в «Сибири» получал мало шансов, у Епанчинцева в «Амуре» играл в первом звене.
Поэтому народ с оптимизмом воспринял кандидатуру нового тренера. Хотя есть и опасения.
– Какие опасения?
– Сибирь – непростой для тренеров регион, с постоянной текучкой кадров. Это подтверждает не только «Сибирь», но и «Авангард», где тренера поменяли даже по ходу последнего плей-офф.
Но в «Сибири» в отличие от «Авангарда» очень рыхлый состав. Нет звезд, нет костяка, игроки все время меняются. Не было и той ставки на молодежь, которой в последние годы отличались, например, «Торпедо» или «Северсталь».
Не сомневаюсь, что штабу Епанчинцева будет тяжело. У нас неплохая молодежь, но ей нужно время для реализации. А ждать в нашем регионе не очень любят.
– Сколько нужно ждать?
– У Епанчинцева, насколько слышал, двухлетний контракт. Но реалии нашего хоккея таковы, что два года ждать вряд ли будут. Это с того же загадочного Гру в Челябинске будут сдувать пылинки – а наши тренеры в Новосибирске об этом могут лишь мечтать.
Но я надеюсь на взвешенную позицию наблюдательного совета «Сибири». Если не хотим повторять неудачи и нервотрепки последних лет, то тренеры обязаны получить кредит доверия. И работать спокойно, на перспективу, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.