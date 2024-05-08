«Я почти плакал. Это потрясающе». Шестеркин о скандировании фанатов «Рейнджерс» «Игорь! Игорь!»

Игорь Шестеркин эмоционально отреагировал на поддержку фанатов «Рейнджерс».

Вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). Россиянин отразил 54 из 57 бросков и стал первым голкипером в истории клуба с 50+ сэйвами в победном матче плей-офф.

Фанаты на скандировали «Игорь! !» по ходу матча.

«Это потрясающее ощущение. Каждый раз. Я почти плакал», – сказал после матча Шестеркин.

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