«Я почти плакал. Это потрясающе». Шестеркин о скандировании фанатов «Рейнджерс» «Игорь! Игорь!»
Игорь Шестеркин эмоционально отреагировал на поддержку фанатов «Рейнджерс».
Вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). Россиянин отразил 54 из 57 бросков и стал первым голкипером в истории клуба с 50+ сэйвами в победном матче плей-офф.
Фанаты на Madison Square Garden скандировали «Игорь! Игорь!» по ходу матча.
«Это потрясающее ощущение. Каждый раз. Я почти плакал», – сказал после матча Шестеркин.
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давно хотел сделать рейтинг игр, примерно как рейтинг фильмов. у этой игры оценка была бы выше 7- ки в аналоге рейтинга IMDb.
А лично рейтинг Игоря по игре уже и так оценён)
с победой его