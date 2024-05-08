«Я почти плакал. Это потрясающе». Шестеркин о скандировании фанатов «Рейнджерс» «Игорь! Игорь!»

Теги болельщики Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Madison Square Garden Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин эмоционально отреагировал на поддержку фанатов «Рейнджерс».

Вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). Россиянин отразил 54 из 57 бросков и стал первым голкипером в истории клуба с 50+ сэйвами в победном матче плей-офф.

Фанаты на Madison Square Garden скандировали «Игорь! Игорь!» по ходу матча.

«Это потрясающее ощущение. Каждый раз. Я почти плакал», – сказал после матча Шестеркин.

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8 комментариев
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Приятно что болельщики "Рейнджерс" любят Игоря, публика стоит на ушах после его блестящих сэйвов.
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По эмоциям, игре, скоростям отличный матч.
давно хотел сделать рейтинг игр, примерно как рейтинг фильмов. у этой игры оценка была бы выше 7- ки в аналоге рейтинга IMDb.
А лично рейтинг Игоря по игре уже и так оценён)
с победой его
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Неправда, скандировали: " Игор! Игор!"
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Вот это круто вот где слёзы радости имеют место быть.Ротетбер в Омске так же чуть не плакал от радости.Какая же большая в этом во всём разница.
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Уверен, Ромка тоже, гордость берёт за своего воспитанника 😊
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Уже пора привыкнуть. Почти в каждом домашнем матче такое - когда-то больше, когда-то меньше.
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Очень здорово, Игорь нашел свой город и свою команду. Надеюсь, что и карьеру завершит у нас.
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Сегодня я проснулся (не специально) в 5 утра. Хотел проснуться в 6-6:30, но вышло еще раньше. Думал, посмотреть Даллас-Колорадо или Оклахома-Даллас, а там еще Рейнджерс не отыграли овертайм! Переключил быстро на них, насладился (в т.ч. скандированием Игор-Игор!!!).
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