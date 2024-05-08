Трочек о 54 сэйвах Шестеркина в матче с «Каролиной»: «Игорь сыграл в своем стиле. «Рейнджерс» трудно победить, когда он выручает так, как сегодня»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Винсент Трочек Игорь Шестеркин Хоккей

Винсент Трочек высказался о 54 сэйвах Игоря Шестеркина в матче с «Каролиной».

Вратарь клуба «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0). 

Россиянин отразил 54 броска из 57. 

«Сегодня Игорь сыграл в своем стиле. Когда он в такой форме, его сложно переиграть.

Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка, ставший автором гола в овертайме и признанный первой звездой. 

 

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3 комментария
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В интервью Лави долго восхищался Трочем, действительно в его стремительном прогрессе огромная заслуга нынешнего тренера, и не только по статистике но и прежде всего по содержанию, понятно что он с ним после тренировки не броски оттачивал, но в голове что-то поправил очень прилично).
Ну и во второй половине интервью также раскланивался перед Игорем).
На прссухе ещё был Лафраньер, он скромно о себе сказал что типа грех плохо играть когда твои партнёры Винсент и брэдмен.)
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Ещё в этой игре больше времени чем Троч на площадке провел только Шестеркин) почти 36 минут!!! Второй лис, третий Артемий что-то около 31
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Главное не перехвалить, но заслужил конечно, что уж там!!! А Игор по американски) в Медисон-сквер-гарден в исполнении толпы болельщиков звучит конечно феерично!!!:-))
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