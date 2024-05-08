Трочек о 54 сэйвах Шестеркина в матче с «Каролиной»: «Игорь сыграл в своем стиле. «Рейнджерс» трудно победить, когда он выручает так, как сегодня»

Винсент Трочек высказался о 54 сэйвах Игоря Шестеркина в матче с «Каролиной».

Вратарь клуба « » был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0).

Россиянин отразил 54 броска из 57.

«Сегодня Игорь сыграл в своем стиле. Когда он в такой форме, его сложно переиграть.

Нас трудно победить, когда он выручает так, как в этом матче», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка, ставший автором гола в овертайме и признанный первой звездой.