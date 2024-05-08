Шестеркин пропустил не более 3 шайб в 29 подряд играх плей-офф. Только у Куика была более длинная серия в истории НХЛ

Игорь Шестеркин пропустил не более 3 шайб в 29 подряд играх плей-офф.

Вратарь « » отразил 54 из 57 бросков во втором матче серии второго раунда с «Каролиной» (4:3 2ОТ, 2-0).

Таким образом, он продлил серию игр плей-офф с 3 или менее пропущенными шайбами до 29 (16 матчей в плей-офф-2022, 7 – в плей-офф-2023 и 6 – в текущем).

По данным Hockey Reference, серия стала второй в истории лиги. Он обошел (28 игр подряд с 3 или менее пропущенными шайбами с 1992 по 1994 годы, «Монреаль»).

Рекорд принадлежит (34 матча, 2012 и 2013 годы, «Лос-Анджелес»). Сейчас трехкратный обладатель Кубка Стэнли является сменщиком Шестеркина в клубе из Нью-Йорка.