Шестеркин пропустил не более 3 шайб в 29 подряд играх плей-офф. Только у Куика была более длинная серия в истории НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Патрик Руа Джонатан Куик Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин пропустил не более 3 шайб в 29 подряд играх плей-офф.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 54 из 57 бросков во втором матче серии второго раунда с «Каролиной» (4:3 2ОТ, 2-0). 

Таким образом, он продлил серию игр плей-офф с 3 или менее пропущенными шайбами до 29 (16 матчей в плей-офф-2022, 7 – в плей-офф-2023 и 6 – в текущем). 

По данным Hockey Reference, серия Шестеркина стала второй в истории лиги. Он обошел Патрика Руа (28 игр подряд с 3 или менее пропущенными шайбами с 1992 по 1994 годы, «Монреаль»). 

Рекорд принадлежит Джонатану Куику (34 матча, 2012 и 2013 годы, «Лос-Анджелес»). Сейчас трехкратный обладатель Кубка Стэнли является сменщиком Шестеркина в клубе из Нью-Йорка. 

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4 комментария
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Нуу, были матчи, где его меняли после 3 пропущенных, поэтому большим достижением это трудно назвать. Вот 6 побед подряд со старта КС - значимый результат.
+6
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+5
Ответ antineutrino
А у Руа и Куика таких матчей 100% не было?
Я не знаю, если тоже были, это говорит только о бессмысленности подсчёта таких рекордов. Помимо игры вратаря в этой статистике большую роль играет ход матча и решения тренеров. Если матч равный, никто не снимет вратаря даже при 5:5, а при 0:3 вполне.
+5
0
+5
Ответ Serge Vendino
Нуу, были матчи, где его меняли после 3 пропущенных, поэтому большим достижением это трудно назвать. Вот 6 побед подряд со старта КС - значимый результат.
А у Руа и Куика таких матчей 100% не было?
+1
0
+1
Ответ Serge Vendino
Нуу, были матчи, где его меняли после 3 пропущенных, поэтому большим достижением это трудно назвать. Вот 6 побед подряд со старта КС - значимый результат.
В рамках этой серии из 29 игр замен не было.

Матчи с Питтсбургом в плей-офф-2022 туда в принципе войти не могли, так как там 4 и 6 шайб было пропущено.
+1
0
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