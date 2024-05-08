Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс» – первый за то, что сбил Шестеркина. У Андрея «+2», передача и 4 блока за 26:50

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс».

«Каролина» уступила клубу из Нью-Йорка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2). 

Россиянин ассистировал при первой шайбе «Харрикейнс» в игре. У него 6 (1+5) баллов в 7 матчах в текущем плей-офф при полезности «+2» и 12 минутах штрафа. 

В первом периоде Свечников получил малый штраф за то, что сбил с ног вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Этот момент привел к стычке.

Сегодня Андрей (26:50, 4:18 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 4 мимо, сделал 4 блока и допустил 1 потерю. 

4 комментария
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Если не учитывать два штрафа, просто эталонно отыграл сегодня. Отлично дополняет убойных Ахо и Генцела, нужна такая же эффективность от первого звена в Роли
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у Каролины намечается дежавю прошлого года. И играют хорошо, но похоже отлетят в 4-х матчах.
Бобровский, теперь Шестеркин.
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Ответ Марсель Объелся
Если не учитывать два штрафа, просто эталонно отыграл сегодня. Отлично дополняет убойных Ахо и Генцела, нужна такая же эффективность от первого звена в Роли
Но если учитывать эффективное большинство копов, удаляться не надо, тем более дважды
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