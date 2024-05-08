Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс» – первый за то, что сбил Шестеркина. У Андрея «+2», передача и 4 блока за 26:50

Андрей Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс».

« » уступила клубу из Нью-Йорка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2).

Россиянин ассистировал при первой шайбе «Харрикейнс» в игре. У него 6 (1+5) баллов в 7 матчах в текущем плей-офф при полезности «+2» и 12 минутах штрафа.

В первом периоде получил малый штраф за то, что сбил с ног вратаря « » . Этот момент привел к стычке.

Сегодня Андрей (26:50, 4:18 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 4 мимо, сделал 4 блока и допустил 1 потерю.