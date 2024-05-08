Ничушкин – 3-й игрок в НХЛ, забивший в 6 матчах подряд со старта плей-офф. Это удавалось Лафонтену и Гавлату
Валерий Ничушкин повторил еще одно достижение в плей-офф НХЛ.
Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями – забил гол и отдал пас – в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). С 8 шайбами в этом плей-офф он единолично возглавляет гонку снайперов.
Ранее 29-летний россиянин забивал во всех пяти играх серии первого раунда с « Виннипегом» (4-1).
Таким образом, Ничушкин стал третьим хоккеистом в истории лиги, забившим голы в 6 матчах подряд со старта плей-офф.
В 2006 году Мартин Гавлат делал это в составе «Оттавы», а в 1992-м Пэт Лафонтен забивал за «Баффало» в 7 играх подряд со старта плей-офф.
Отметим, что самая длинная голевая серия в Кубке Стэнли принадлежит Реджи Личу, который в составе «Филадельфии» забивал в 10 играх подряд в сезоне-1975/76, но он делал это не со старта плей-офф.
Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме
Кстати, Пэт Лафонтэн, когда установил свое достижение с 7-ю матчами подряд с забитыми голами с начала ПО, выбыл уже после 1-го раунда (Баффало уступил в 7-ми матчах Бостону в ПО-1992).
А вот, к слову, раскладка по голам Лафонтэна (8 голов в 7-ми матчах):
5 голов - в большинстве;
2 гола - в равных составах;
1 гол - в меньшинстве.
Аналогичная раскладка по голам Ничушкина на текущий момент (8 голов в 6-ти матчах):
4 гола - в большинстве;
2 гола - в равных составах;
2 гола - в пустые ворота.