Ничушкин – 3-й игрок в НХЛ, забивший в 6 матчах подряд со старта плей-офф. Это удавалось Лафонтену и Гавлату

Теги Филадельфия Баффало Оттава Кубок Стэнли Колорадо Даллас Мартин Гавлат НХЛ рекорды Реджи Лич Пэт Лафонтен Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин повторил еще одно достижение в плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями – забил гол и отдал пас – в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). С 8 шайбами в этом плей-офф он единолично возглавляет гонку снайперов.

Ранее 29-летний россиянин забивал во всех пяти играх серии первого раунда с « Виннипегом» (4-1).

Таким образом, Ничушкин стал третьим хоккеистом в истории лиги, забившим голы в 6 матчах подряд со старта плей-офф.

В 2006 году Мартин Гавлат делал это в составе «Оттавы», а в 1992-м Пэт Лафонтен забивал за «Баффало» в 7 играх подряд со старта плей-офф.

Отметим, что самая длинная голевая серия в Кубке Стэнли принадлежит Реджи Личу, который в составе «Филадельфии» забивал в 10 играх подряд в сезоне-1975/76, но он делал это не со старта плей-офф.

Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме

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7 комментариев
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Хозяин Плова
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Ему пофиг ваще
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Ответ serginn
Хозяин Плова
Я тоже люблю плов
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Судя по тому, как результативно играет Колорадо и как эффективно Лавины разыгрывают большинство, у Валеры есть очень хороший шанс побить рекорд Лафонтэна.

Кстати, Пэт Лафонтэн, когда установил свое достижение с 7-ю матчами подряд с забитыми голами с начала ПО, выбыл уже после 1-го раунда (Баффало уступил в 7-ми матчах Бостону в ПО-1992).

А вот, к слову, раскладка по голам Лафонтэна (8 голов в 7-ми матчах):
5 голов - в большинстве;
2 гола - в равных составах;
1 гол - в меньшинстве.

Аналогичная раскладка по голам Ничушкина на текущий момент (8 голов в 6-ти матчах):
4 гола - в большинстве;
2 гола - в равных составах;
2 гола - в пустые ворота.
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Ничушкин нашёл свою команду в НХЛ. Так бывает, вроде потенциальная звезда, а не идёт. Перезагрузка в КХЛ и работа тренеров Колорадо, которые нашли ему место в системе, сделало его одним из факторов успеха. Колорадо с ним и без его - это две большие разницы. Но его лидерство в снайперской гонке конечно удивляет. Он как Лемье( который Клод). Преображается в плей-офф и становится лидером команды.
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верим в повторение достижения с 7 играми, хотя бы
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Ответ Дима Миронов
Я тоже люблю плов
А кто не любит?
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