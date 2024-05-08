Ничушкин – 3-й игрок в НХЛ, забивший в 6 матчах подряд со старта плей-офф. Это удавалось Лафонтену и Гавлату

Валерий Ничушкин повторил еще одно достижение в плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями – забил гол и отдал пас – в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 1-0). С 8 шайбами в этом плей-офф он единолично возглавляет гонку снайперов.

Ранее 29-летний россиянин забивал во всех пяти играх серии первого раунда с « Виннипегом» (4-1).

Таким образом, Ничушкин стал третьим хоккеистом в истории лиги, забившим голы в 6 матчах подряд со старта плей-офф.

В 2006 году Мартин Гавлат делал это в составе «Оттавы», а в 1992-м забивал за « » в 7 играх подряд со старта плей-офф.

Отметим, что самая длинная голевая серия в Кубке Стэнли принадлежит Реджи Личу, который в составе «Филадельфии» забивал в 10 играх подряд в сезоне-1975/76, но он делал это не со старта плей-офф.

Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме