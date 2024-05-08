Ничушкин забил в 6-м матче плей-офф подряд – это рекорд среди россиян. У Могильного была серия из 5 игр

Валерий Ничушкин установил рекорд, забив в 6 матчах Кубка Стэнли подряд.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями – забил гол и отдал пас – в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). С 8 шайбами в этом плей-офф он единолично возглавляет гонку снайперов.

Ранее 29-летний россиянин забивал во всех пяти играх серии первого раунда с « Виннипегом» (4-1).

Голы в 6 матчах плей-офф подряд (в рамках одного розыгрыша) – это новый рекорд среди российских хоккеистов в .

Прежнее достижение – 5 матчей подряд с голами в Кубке Стэнли – установил в составе « » в сезоне-1992/93. Тогда у него было 9 (7+2) очков на этом отрезке. У Ничушкина сейчас тоже 9 (8+1) баллов.

Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме