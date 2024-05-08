Ничушкин забил в 6-м матче плей-офф подряд – это рекорд среди россиян. У Могильного была серия из 5 игр

Теги Баффало Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Александр Могильный рекорды Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин установил рекорд, забив в 6 матчах Кубка Стэнли подряд.

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями – забил гол и отдал пас – в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0). С 8 шайбами в этом плей-офф он единолично возглавляет гонку снайперов.

Ранее 29-летний россиянин забивал во всех пяти играх серии первого раунда с « Виннипегом» (4-1).

Голы в 6 матчах плей-офф подряд (в рамках одного розыгрыша) – это новый рекорд среди российских хоккеистов в НХЛ.

Прежнее достижение – 5 матчей подряд с голами в Кубке Стэнли – установил Александр Могильный в составе «Баффало» в сезоне-1992/93. Тогда у него было 9 (7+2) очков на этом отрезке. У Ничушкина сейчас тоже 9 (8+1) баллов.

Ничушкин запустил камбэк «Колорадо» – с 0:3 на старте матча до победы в овертайме

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6 комментариев
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Одновременно владеть рекордами по безголевой серии в регулярке и матчам подряд с шайбами в плей-офф это что-то невероятное. Вэл знатно перезагрузил карьеру
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Необычная специализация. А главное ценная.
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Эх, сейчас бы такого Вэла, да в то Сочи 2014)
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Ответ Oleg Olegov
Эх, сейчас бы такого Вэла, да в то Сочи 2014)
Почему никто не учитывает что Вэл так добивает лишь из-за наличия Макара и Маккиннона, стоит убрать их и Рантанена и результативность Валеры падает, соответственно в сборной нужны были те кто и укатает (таких два надо иначе кроется двойной опекой) и пас хороший отдаст и бросит так что отлетит на добивание,, в отдельности это можно было возложить на Дацюка в плане паса и броска Ови, а вот кого под катание взять, при этом защитника с таким катанием в сборной просто не было и Ничушкин лишь в позиционке может проявить эти качества, значит для результата нельзя садится в оборону, а соперники решающих стадий особо часто не удаляются
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Читаешь, как песню слушаешь)
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Вэл красавец!
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