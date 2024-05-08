Гераськин про Кубок Гагарина: «Я его сразу помою, когда он ко мне приедет – на всякий случай. Повезу в родной Клин»

Игорь Гераськин рассказал, как проведет время с Кубком Гагарина.

«Металлург» завоевал трофей, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

– Уже решил, куда привезешь Кубок?

– Конечно! Я всегда знал, что, если выиграю , то повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать, составить списки.

Пока это все вилами по воде, но наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова.

– Многие игроки начинают креативить: едят из Кубка пельмени или окрошку. У тебя какие планы?

– Я сразу помою Кубок, когда он ко мне приедет. Так, на всякий случай (смеется).

– А как будешь Кубок получать? Он по почте приходит?

– Если честно, то я сам не знаю, мне тоже интересно. В первый раз все в новинку, без понятия, как это будет происходить. Если выиграем второй Кубок, обязательно расскажу.

– Есть ощущение, что Клин должен иметь свой хоккейный клуб, хотя бы в ВХЛ?

– Даже не в ВХЛ, а хотя бы в МХЛ или НМХЛ. Городок небольшой, но там два крытых катка. Не многие города могут похвастаться тем же.

Народ есть, а дальше развития нет. Хочется, чтобы хоть какая-то команда была там, – сказал форвард « » .