Гераськин про Кубок Гагарина: «Я его сразу помою, когда он ко мне приедет – на всякий случай. Повезу в родной Клин»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Игорь Гераськин ахахаха Хоккей

Игорь Гераськин рассказал, как проведет время с Кубком Гагарина.

«Металлург» завоевал трофей, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

– Уже решил, куда привезешь Кубок?

– Конечно! Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, то повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать, составить списки.

Пока это все вилами по воде, но наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова.

– Многие игроки начинают креативить: едят из Кубка пельмени или окрошку. У тебя какие планы?

– Я сразу помою Кубок, когда он ко мне приедет. Так, на всякий случай (смеется).

– А как будешь Кубок получать? Он по почте приходит?

– Если честно, то я сам не знаю, мне тоже интересно. В первый раз все в новинку, без понятия, как это будет происходить. Если выиграем второй Кубок, обязательно расскажу.

– Есть ощущение, что Клин должен иметь свой хоккейный клуб, хотя бы в ВХЛ?

– Даже не в ВХЛ, а хотя бы в МХЛ или НМХЛ. Городок небольшой, но там два крытых катка. Не многие города могут похвастаться тем же.

Народ есть, а дальше развития нет. Хочется, чтобы хоть какая-то команда была там, – сказал форвард «Металлурга» Гераськин.

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4 комментария
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Повезу в родной Клин и наполню клинским пивом, добавил Гераськин)
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чёт боится что использовали как ночной горшок
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И кварцевание
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сын яка уже туда сходил по большому
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