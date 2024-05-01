Макар Хабаров сравнил игроков «Металлурга» с персонажами «Мстителей».

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Экс-тренер «Северстали» Андрей Разин привел магнитогорский клуб к победе в первом сезоне в новой команде.

– По ходу сезона игроки «Северстали» подъезжали в «Металлург» по очереди: Александр Петунин, Даниил Вовченко, Игорь Гераськин, вы с Робином Прессом были с самого начала сезона. Вас собирали как команду «Мстителей»?

– Да. Получается, что Гераськин – Тор, Вовченко – Капитан Америка, я буду Человеком‑пауком, так уж и быть, а Петунин у нас – Доктор Стрэндж.

– Символично, что решающий гол, который принес Кубок Гагарина, забил Вовченко с передач Петунина и Гераськина?

– Без разницы, кто забивает. Просто так получилось. Это парни из первой спецбригады большинства, они должны были решать. Им дали шанс, они им воспользовались.

Даня Вовченко – молодец, но красавцы – все, потому что побеждает команда, – сказал защитник «Металлурга» Макар Хабаров.