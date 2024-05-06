Третьяк об Омске: «Кубок Первого канала бы здесь здорово прошел. Можем это рассмотреть, почему нет»

Владислав Третьяк высказался о возможном проведении Кубка Первого канала в Омске.

Сегодня сборная «России 25» сыграла в Омске против (4:0) в рамках турнира Лига Ставок Большой тур.

«С губернатором Омской области мы еще не поговорили, думаю, он будет не против. Надо посмотреть. Кубок Первого канала бы здесь здорово прошел, так как тут полный стадион, ни одного лишнего билета.

Это важно, потому что и белорусы, и наши молодые ребята, которые сегодня вышли, видят праздник и полные трибуны. Это захватывает, поэтому мы можем это рассмотреть, почему нет», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.