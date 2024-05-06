Третьяк об Омске: «Кубок Первого канала бы здесь здорово прошел. Можем это рассмотреть, почему нет»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала G-Drive Арена ТАСС сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о возможном проведении Кубка Первого канала в Омске.

Сегодня сборная «России 25» сыграла в Омске против Беларуси (4:0) в рамках турнира Лига Ставок Большой тур.

«С губернатором Омской области мы еще не поговорили, думаю, он будет не против. Надо посмотреть. Кубок Первого канала бы здесь здорово прошел, так как тут полный стадион, ни одного лишнего билета.

Это важно, потому что и белорусы, и наши молодые ребята, которые сегодня вышли, видят праздник и полные трибуны. Это захватывает, поэтому мы можем это рассмотреть, почему нет», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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1 комментарий
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Провели бы матчи с легионерами, сборной u20, еще бы кого-нить собрали. Белорусов тех же u20 и основную. Одно и тоже катают. И сборные России можно запад-восток собрать. Че за скукота
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