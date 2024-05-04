ФХР о матчах «России 25» с Беларусью: «В Туле ожидается аншлаг. В Омске спрос на билеты очень высокий»

Теги Авангард ФХР болельщики Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Матч ТВ сборная России U25 АКМ Хоккей

ФХР сообщила о том, что Большой тур сборной «России 25» популярен у болельщиков.

Первый из четырех запланированных матчей с Беларусью пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open.

Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске. 

«На игре в Туле ожидается аншлаг (вместимость Ледового дворца – 3072 зрителя, прим. Sports). Наш партнер сообщил, что все обычные билеты были проданы, остаются отдельные места по специальным категориям, но и они в ближайшее время закончатся.

В Омске также спрос на билеты очень высокий. Кроме того, мы рассчитываем на существенную поддержку российских болельщиков и на матче в Минске», – сообщили в пресс‑службе ФХР.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий