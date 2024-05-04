ФХР о матчах «России 25» с Беларусью: «В Туле ожидается аншлаг. В Омске спрос на билеты очень высокий»

ФХР сообщила о том, что Большой тур сборной «России 25» популярен у болельщиков.

Первый из четырех запланированных матчей с Беларусью пройдет в Астане и пойдет в зачет Qazaqstan Hockey Open.

Следующие игры состоятся в Омске, Туле и Минске.

«На игре в Туле ожидается аншлаг (вместимость Ледового дворца – 3072 зрителя, прим. Sports). Наш партнер сообщил, что все обычные билеты были проданы, остаются отдельные места по специальным категориям, но и они в ближайшее время закончатся.

В Омске также спрос на билеты очень высокий. Кроме того, мы рассчитываем на существенную поддержку российских болельщиков и на матче в Минске», – сообщили в пресс‑службе .