Александр Кожевников: «ЧМ без России – ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется»
Александр Кожевников поделился мнением о ЧМ-2024.
Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.
«Не буду следить за турниром.
Чемпионат мира без России – это ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется.
Без наших хоккеистов на турнире совершенно другой уровень участников», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.