Александр Кожевников поделился мнением о ЧМ-2024.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Не буду следить за турниром.

Чемпионат мира без России – это ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется.

Без наших хоккеистов на турнире совершенно другой уровень участников», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.