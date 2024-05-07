Александр Кожевников: «ЧМ без России – ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о ЧМ-2024.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Не буду следить за турниром.

Чемпионат мира без России – это ни о чем. Первенство двора смотреть не хочется.

Без наших хоккеистов на турнире совершенно другой уровень участников», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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6 комментариев
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Им самим не надоело, говорить чуть ли не каждый день одно и тоже....
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Александр Кожевников: водка без пива - ни о чем. Даже смотреть не хочется
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В последний раз побеждали лишь 10 лет назад и то, потому что был послеолимпийский турнир, на который массово не приехали. В финале были в 2015 году.
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Первенство двора смотреть не буду. Вот мегагиперпуперставочная серия - это да! Это настоящий хоккей
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Дворники подозрительно часто нас насиловали в последних турнирах
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Так почти никто и не будет смотреть. Дворовый, не дворовый, но если нет наших, то наплевать
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