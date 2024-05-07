Рашевский об увеличении лимита: «В «Динамо» одни из лучших легионеров в КХЛ, если их станет больше, буду только рад. У них будет чему поучиться»

Дмитрий Рашевский высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

«Думаю, это здорово. У нас в команде одни из лучших легионеров в лиге, если их станет больше, буду только рад, будет больше новых мастеров, и у них будет чему поучиться», – сказал нападающий московского « » .