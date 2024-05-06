Рашевский, Карпухин и Барулин пропустят матч «России 25» в Омске. Их заменят 3 игрока СКА – Толчинский, Чивилев и Федотов

«Россия 25» заменила трех игроков перед матчем с Беларусью.

Защитник «Трактора» Илья Карпухин, а также форварды Дмитрий Рашевский («Динамо») и Владислав Барулин («Амур») пропустят игру, которая пройдет сегодня в Омске.

Их заменят в составе Максим Федотов, Андрей Чивилев и Сергей Толчинский – все трое представляют СКА.

Матч между «Россией 25» и Беларусью начнется в 16:30 по московскому времени.