Рашевский, Карпухин и Барулин пропустят матч «России 25» в Омске. Их заменят 3 игрока СКА – Толчинский, Чивилев и Федотов

Теги СКА Трактор Амур Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Динамо Сергей Толчинский Матч ТВ Илья Карпухин Андрей Чивилев Владислав Барулин Максим Федотов Дмитрий Рашевский сборная России U25 Хоккей

«Россия 25» заменила трех игроков перед матчем с Беларусью.

Защитник «Трактора» Илья Карпухин, а также форварды Дмитрий Рашевский («Динамо») и Владислав Барулин («Амур») пропустят игру, которая пройдет сегодня в Омске.

Их заменят в составе Максим Федотов, Андрей Чивилев и Сергей Толчинский – все трое представляют СКА.

Матч между «Россией 25» и Беларусью начнется в 16:30 по московскому времени. 

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4 комментария
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Толчинскому 29 лет. Как он может играть за сборную до 25? Или цифра U25 значит что то другое?
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Вот так пользуют сборную им. Ромы в клубных интересах.
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ему метрику переделали.подставной он.....
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Ротенберг по полной программе использует вывеску сборной страны для обкатки новичков ска . Рашевскому больше не следует ездит в сборную имени Ротенберга. А в ФХР сидят плюшевые зайчики . Что с вами стало ? Где ваша принципиальность и гордость ?
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