Рашевский, Карпухин и Барулин пропустят матч «России 25» в Омске. Их заменят 3 игрока СКА – Толчинский, Чивилев и Федотов
«Россия 25» заменила трех игроков перед матчем с Беларусью.
Защитник «Трактора» Илья Карпухин, а также форварды Дмитрий Рашевский («Динамо») и Владислав Барулин («Амур») пропустят игру, которая пройдет сегодня в Омске.
Их заменят в составе Максим Федотов, Андрей Чивилев и Сергей Толчинский – все трое представляют СКА.
Матч между «Россией 25» и Беларусью начнется в 16:30 по московскому времени.