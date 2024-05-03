Рашевский об игре за «Россию 25»: «Шикарный тренировочный лагерь, если говорить грубо. В клубе собирают только 1 августа, 3 месяца без хоккея – это тяжело»

Дмитрий Рашевский высказался о вызове в сборную «России 25» на майское турне.

В четверг «Россия 25» обыграла Казахстан со счетом 1:0. В субботу команда встретится со сборной Беларуси.

«Немного поддерживал форму, но в основном отдыхал. Получился полноценный 20‑дневный отпуск, слетали отдохнуть, потом неделю готовился к сборной.

Вообще здорово, что есть такой турнир. В клубе собирают только 1 августа, три месяца без хоккея – это тяжело.

Сборная России – шикарный, если говорить грубо, тренировочный лагерь. И для личного роста, где можно проявить себя, но и заодно не потерять физическую форму и игровые кондиции», – сказал нападающий сборной «России 25» и «Динамо» Дмитрий Рашевский.