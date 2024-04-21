Пол Морис: «У Максима Иванова зоркий глаз! Я не замечаю вещей, которые видит он. Это делает его отличным дополнением для штаба «Флориды»

Теги Флорида Пол Морис НХЛ Максим Иванов Александр Барков Спорт-Экспресс Хоккей

Пол Морис рассказал о работе с тренером Максимом Ивановым во «Флориде».

– У вас в штабе есть один российский тренер – Максим Иванов. Расскажите о его роли в «Пантерс».

– Расскажу, что мне нравится в Максе больше всего. У нас в штабе восемь тренеров. И каждый из них делает что-то совершенно особенное, отличное от других.

В первую очередь он отвечает за развитие у игроков индивидуальных качеств. Но при этом очень много работы проделывает с видео и в общении с российскими хоккеистами, с которыми у него великолепная связь.

Я не знаю вообще ничего из того, что он делает, ха-ха! Когда Макс на льду занимается с ними отработкой индивидуальных качеств, мне там ловить вообще нечего! У него есть уникальность, и это полностью сочетается с тем, что требуется парням и чего хотят они сами. Каждый в нашей раздевалке и вообще в хоккее – со своими странностями, у каждого – свой взгляд на игру.

Когда я пришел в команду, то не знал его. И видел только то, что он лично работает с Сашей Барковым. Проводит с ним время на льду перед каждой тренировкой и после нее. А потом мы начали с ним говорить о хоккее. И я понял, что у него зоркий глаз! Он смотрит на игру иначе, чем я. Я не замечаю вещей, которые видит он. И это делает его отличным дополнением для нашего штаба.

Он смотрит невероятное количество хоккея и извлекает из увиденного очень много. И если, когда я только пришел, он занимался только с Барковым, то теперь у него перед каждой тренировкой – ряд из восьми или девяти игроков, с каждым из которых он успевает поработать над улучшением индивидуальных качеств. И это по-настоящему хорошо для команды, – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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2 комментария
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Макс нереально крутой. Это правда. Улучшение катания и владение клюшкой после его тренинг кэмпа отмечали многие игроки НХЛ.
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Короче, запрягли бедолагу - а то чего это только с одним?
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