Форвард «Флориды» Беннетт не сыграет в 1-м матче серии с «Бостоном». У него травма верхней части тела

Форвард «Флориды» Сэм Беннетт не сыграет в 1-м матче серии с «Бостоном».

27-летний нападающий получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (4-1).

Главный тренер «Пантерс» сообщил, что игрок катается в индивидуальном режиме и в его состоянии есть прогресс.

В регулярном чемпионате набрал 41 (20+21) очко в 69 играх при полезности «+17». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 2 матчах.