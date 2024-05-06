Форвард «Флориды» Беннетт не сыграет в 1-м матче серии с «Бостоном». У него травма верхней части тела
Форвард «Флориды» Сэм Беннетт не сыграет в 1-м матче серии с «Бостоном».
27-летний нападающий получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (4-1).
Главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что игрок катается в индивидуальном режиме и в его состоянии есть прогресс.
В регулярном чемпионате Беннетт набрал 41 (20+21) очко в 69 играх при полезности «+17». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 2 матчах.