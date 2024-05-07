У Карло родился сын перед матчем с «Флоридой»: «Горжусь женой. Ускорили процесс настолько, насколько могли. Переворачивали ее, делали все возможное, чтобы достать ребенка»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэндон Карло Хоккей

У Брэндона Карло родился сын перед матчем плей-офф НХЛ.

Защитник «Бостона» забил гол в первой игре серии с «Флоридой» (5:1, 1-0). Он прилетел на матч после того, как его жена Мэйсон родила их второго ребенка. Мальчика назвали Крю Корбетт Карло, он родился около трех часов ночи.

Самолет Брэндона Карло приземлился в Южной Флориде около 17:30. Он пришел на арену позже остальных товарищей по команде, но попал в состав на игру и забросил шайбу во втором периоде.

Сообщается, что Карло отправился в больницу еще после 7-й игры с «Торонто» 5 мая, но роды протекали медленно.

«Мы ускорили процесс настолько, насколько могли. Мы переворачивали ее, ставили вверх тормашками, делали все возможное, чтобы достать ребенка.

Я так благодарен. Я горжусь своей женой», – сказал Карло.

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3 комментария
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Дичь какая то. Ради работы жертвовать здоровьем членов семьи.
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Зачем такие подробности?! Женский взгляд на хоккей? Я об авторе, конечно.
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Папа Карло) Теперь официально..
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