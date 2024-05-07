Сваймен – 8-й вратарь в истории НХЛ, пропустивший не более 2 голов в каждом из 7 матчей в старте с начала плей-офф

Джереми Сваймен отразил 38 из 39 бросков «Флориды» в 1-м матче серии.

Вратарь « » был признан первой звездой первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:1, 1-0).

25-летний американец провел 7 игр в текущем плей-офф (5 побед, 95,5% сэйвов, коэффициент надежности 1,42). Ни в одном из матчей он не пропустил более 2 шайб.

Ранее такой отрезок на старте отдельного розыгрыша плей-офф выдавали 7 вратарей (с учетом только матчей в старте).

Это Клинт Бенедикт (9 игр с 2 пропущенными шайбами или менее со старта плей-офф, 1928 год, «Монреаль Марунс»), (8, 1952, «Детройт»), (8, 1969, «Сент-Луис»), Чарли Гардинер (7, 1931, «Чикаго»), (7, 2004, «Тампа»), (7, 2006, «Каролина»), Жан-Себастьян Жигер (7, 2007, «Анахайм»).