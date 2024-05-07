Сваймен – 8-й вратарь в истории НХЛ, пропустивший не более 2 голов в каждом из 7 матчей в старте с начала плей-офф

Теги рейтинги Бостон Кубок Стэнли Кэм Уорд Николай Хабибулин Жан-Себастьян Жигер НХЛ Терри Савчак Жак Плант Джереми Сваймен Хоккей

Джереми Сваймен отразил 38 из 39 бросков «Флориды» в 1-м матче серии.

Вратарь «Бостона» был признан первой звездой первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:1, 1-0). 

25-летний американец провел 7 игр в текущем плей-офф (5 побед, 95,5% сэйвов, коэффициент надежности 1,42). Ни в одном из матчей он не пропустил более 2 шайб. 

Ранее такой отрезок на старте отдельного розыгрыша плей-офф выдавали 7 вратарей (с учетом только матчей в старте).

Это Клинт Бенедикт (9 игр с 2 пропущенными шайбами или менее со старта плей-офф, 1928 год, «Монреаль Марунс»), Терри Савчак (8, 1952, «Детройт»), Жак Плант (8, 1969, «Сент-Луис»), Чарли Гардинер (7, 1931, «Чикаго»), Николай Хабибулин (7, 2004, «Тампа»), Кэм Уорд (7, 2006, «Каролина»), Жан-Себастьян Жигер (7, 2007, «Анахайм»).

5 комментариев
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Отличный кипер
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Джереми сегодня отлично отыграл.
Крутился как белка в колесе. Неоднократно подтащил мишек.
+2
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Из названных вратарей, Савчак, Хабибулин, Уорд и Жигер в итоге в этом же заходе взяли Кубок.
Бенедикт, Гардинер проиграли в пятых матчах(семь игр появились потом), Планта свипнули в финальной серии Канадиенс.
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Хорош, ни убавить, ни прибавить
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