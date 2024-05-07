Ткачак об 1:5 от «Бостона»: «Мы допустили несколько ошибок и действовали не так жестко, как надо было. Завтра посмотрим на все это и решим, как можем стать лучше»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о поражении в первой игре серии с «Бостоном» (1:5, 0-1).

«Мы довольно хорошо стартовали, забили первый гол в матче, что всегда важно. Не знаю, убрали ли мы ногу с педали газа, но мы допустили несколько ошибок и действовали не так жестко, как надо было. Они играли хорошо. 

Мы просто приедем сюда [завтра], готовые к работе, посмотрим на все это со стороны и решим, как мы можем стать лучше», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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1 комментарий
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Намечается игра в кость. Но есть нюанс - мишки довольно крупные.
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