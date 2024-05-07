Лорей – 4-й защитник-новичок в истории «Бостона» с победным голом в матче плей-офф

Защитник-новичок «Бостона» Мэйсон Лорей забил победный гол «Флориде» в 1-й игре.

23-летний американец набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 1-0) и был признан второй звездой.

Гол в плей-офф стал для него первым за карьеру в лиге. В дебютном регулярном чемпионате Лорей провел 41 матч и набрал 13 (4+9) очков.

До него только 3 защитника-новичка в истории «Брюинс» становились авторами победных шайб в матчах плей-офф. Это Майк Милбери (1977 год), Брюс Шуботтом (1988) и Коннор Клифтон (2019).

Во всей лиге в предыдущий раз это удалось Кэйлу Макару из «Колорадо» (2020).