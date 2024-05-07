«Локомотив» намерен предложить Андронову новый контракт на год (Metaratings)

Теги Локомотив Сергей Андронов КХЛ Хоккей

Менеджмент «Локомотива» намерен предложить однолетний контракт Сергею Андронову.

Как сообщает Metaratings, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

В сезоне-2023/24 на счету 34-летнего Сергея Андронова 59 матчей регулярного чемпионата и 18 (7+11) очков при показателе полезности «+2».

В плей-офф нападающий провел 20 игр и набрал 2 (1+1) балла при полезности «+3».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
60?
+1
0
+1
Только пожалуйста не обделите в деньгах. Минимум 60-70 надо дать.
Ведь не все зависит от набранных очков 😂
+1
0
+1
Мдаааа. Значит усиления не предвидется.
+2
-1
+1
фулогоны эти метаратингс, вчера набуровили что Сибирь Пьянову 45 налили, хотя он на 30 вернулся.
0
0
0
По данным Спорт-Экспресс в сезоне 23/24 у Андронова была зарплата 65 лямов.
С учётом возраста сейчас он стоит максимум 25-30.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий