«Локомотив» намерен предложить Андронову новый контракт на год (Metaratings)
Менеджмент «Локомотива» намерен предложить однолетний контракт Сергею Андронову.
Как сообщает Metaratings, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.
В сезоне-2023/24 на счету 34-летнего Сергея Андронова 59 матчей регулярного чемпионата и 18 (7+11) очков при показателе полезности «+2».
В плей-офф нападающий провел 20 игр и набрал 2 (1+1) балла при полезности «+3».
Ведь не все зависит от набранных очков 😂
С учётом возраста сейчас он стоит максимум 25-30.