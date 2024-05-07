«Локомотив» намерен предложить Андронову новый контракт на год (Metaratings)

Менеджмент «Локомотива» намерен предложить однолетний контракт Сергею Андронову.

Как сообщает Metaratings, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

В сезоне-2023/24 на счету 34-летнего 59 матчей регулярного чемпионата и 18 (7+11) очков при показателе полезности «+2».

В плей-офф нападающий провел 20 игр и набрал 2 (1+1) балла при полезности «+3».