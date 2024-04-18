Майоров о финале Кубка Гагарина: «Хорошо, что не наблюдаем СКА, ЦСКА, «Динамо», «Ак Барс». Мое предпочтение – Ярославль»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Игорь Никитин Сергей Андронов Дмитрий Юшкевич Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Динамо Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров высказался об отсутствии СКА, ЦСКА и «Динамо» в финале плей-офф.

Первый матч решающей серии Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

– Чего вы ждете от финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив»?

– Такую версию финала мы не видели никогда. И это очень хорошо, что мы не наблюдаем привычные названия: ЦСКА, «Динамо», СКА, «Ак Барс».

Я с интересом жду эту серию. Мое личное предпочтение – Ярославль. Почему? Потому что команда очень хорошо играет в атаке и в обороне. Не могу сказать, что «Локомотив» приспосабливается к сопернику. Наоборот, в этой серии «Металлургу» нужно будет привыкать к тому, как играет Ярославль – для того, чтобы иметь положительный результат.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» похож на ЦСКА лучших времен, и тренеры Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич работают по армейской модели?

– Я таких ассоциаций не наблюдаю абсолютно. Есть отдельные игроки из ЦСКА – те же капитан Сергей Андронов или Максим Шалунов. Но это не значит, что «Локомотив» будет играть в том же стиле.

Никитин приехал в Ярославль со своими идеями, как он видит хоккей. Но он учитывает и качество материала, который у него в руках. Неправильно говорить, что Никитин копирует свой армейский опыт, – сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.

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6 комментариев
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Ответ Александр Дмитриенко
Металургу не надо в в вязоватся в вязкою борьбу возле бортов , хокеисты металурга не плохо катаются на коньках а также играют в пас удачи уральцы .
прикол в том, что никому не надо было ввязываться в вязкую борьбу у бортов с Локо. но.. кто же их спросит
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Майоров мужик. Смотрел выпуск в Юарбандир. Нормальный дед.
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Ответ Марат
Металлург вынесет Локо.
Не уверен...
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Металургу не надо в в вязоватся в вязкою борьбу возле бортов , хокеисты металурга не плохо катаются на коньках а также играют в пас удачи уральцы .
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Вот мнение независимого ветерана, и я уверен все говоруны его поколения думают также, но говорят не то, что думают, в какой-то мере возможно, в этом виновата сама система, нехватка средств к существованию заставляет их отстаивать интересы тех кто платит....но в душу себя ай-яй непростительно, как не крути.
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