Борис Майоров высказался об отсутствии СКА, ЦСКА и «Динамо» в финале плей-офф.

Первый матч решающей серии Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

– Чего вы ждете от финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив»?

– Такую версию финала мы не видели никогда. И это очень хорошо, что мы не наблюдаем привычные названия: ЦСКА, «Динамо», СКА, «Ак Барс».

Я с интересом жду эту серию. Мое личное предпочтение – Ярославль. Почему? Потому что команда очень хорошо играет в атаке и в обороне. Не могу сказать, что «Локомотив» приспосабливается к сопернику. Наоборот, в этой серии «Металлургу» нужно будет привыкать к тому, как играет Ярославль – для того, чтобы иметь положительный результат.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» похож на ЦСКА лучших времен, и тренеры Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич работают по армейской модели?

– Я таких ассоциаций не наблюдаю абсолютно. Есть отдельные игроки из ЦСКА – те же капитан Сергей Андронов или Максим Шалунов. Но это не значит, что «Локомотив» будет играть в том же стиле.

Никитин приехал в Ярославль со своими идеями, как он видит хоккей. Но он учитывает и качество материала, который у него в руках. Неправильно говорить, что Никитин копирует свой армейский опыт, – сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.