Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Максимум 6 матчей будет. Отдам предпочтение «Локомотиву» – очень серьезная группа игроков выросла в Ярославле»

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф встретятся «Металлург» и «Локомотив».

– Кого вы считаете фаворитом финала Кубка Гагарина?

– Отдам предпочтение в этой серии «Локомотиву».

– В чем «Локомотив» превосходит «Металлург»?

– Сейчас назрела такая ситуация, что тренерский штаб заканчивает третий сезон, уже время давать результат. Очень серьезная и сильная группа игроков выросла в Ярославе – это , Бут, .

Плюс еще группа игроков, которая умеет и знает, как играть. Например, из ЦСКА. Ребята, которые умеют завоевывать титулы, умеют держать игру, являются лидерами. Такие очень «отбитые» игроки. Все это вкупе дает возможность «Локомотиву» смотреть на эту серию со стороны силы.

Нужно отметить двух вратарей, конечно, – и . Все-таки отдам предпочтение составу «Локомотива», линия обороны очень плотная – хорошая и качественная, атака – очень хорошая, молодая, амбициозная, мастеровитая.

Что касается «Магнитки», команда в хорошем, рабочем состоянии находится, там тоже выглядит и прибавляет в этом сезоне очень сильно, есть . Очень мощная группа игроков и там, и там, которая прибавила по ходу чемпионата. К решающим играм подошли очень здорово.

Главное, что должен быть такой хороший стык, потому что команды терпеливые. Главную роль будет играть дисциплина в решающих моментах. Еще раз говорю, все-таки отдам предпочтение Ярославлю.

– В полуфинале «Локомотив» сыграл четыре матча, а «Металлург» – семь. У кого возникнет больше проблем из-за этого?

– Здесь неоднозначно, откровенно говоря. На своем опыте могу сказать. Допустим, у «Локомотива» перерыв 10 дней. Первая игра – это снова вхождение в рабочее состояние. Все-таки тренировки – это одно, а игры – уже другое. В первой игре Ярославлю нужно войти в ритм.

Что касается «Магнитки», то она в общем-то идет от матча к матчу, проработала упорную серию с «Автомобилистом» и входит через два дня – это достаточно, чтобы восстановиться. Ритм уже они поймали. Игры через день – это тоже хорошо для команды, когда она сработалась и от матча к матчу трудится.

– Будете за кого-то болеть?

– Откровенно говоря – нет, не буду. Просто буду ожидать хорошего хоккея. Болел я за «Спартак» в этом сезоне, но так как он уже выбыл, будем смотреть и ожидать хорошего хоккея.

– Как вы думаете, сколько матчей потребуется командам, чтобы выявить победителя?

– Думаю, максимум шесть матчей будет. Сделаем такой прогноз, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.