Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Максимум 6 матчей будет. Отдам предпочтение «Локомотиву» – очень серьезная группа игроков выросла в Ярославле»

Теги Федор Канарейкин Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Максим Березкин Илья Набоков Никита Гребенкин Дмитрий Симашев Даниил Бут Роман Канцеров Хоккей

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф КХЛ встретятся «Металлург» и «Локомотив». 

– Кого вы считаете фаворитом финала Кубка Гагарина?

– Отдам предпочтение в этой серии «Локомотиву».

– В чем «Локомотив» превосходит «Металлург»?

– Сейчас назрела такая ситуация, что тренерский штаб заканчивает третий сезон, уже время давать результат. Очень серьезная и сильная группа игроков выросла в Ярославе – это Березкин, Бут, Симашев.

Плюс еще группа игроков, которая умеет и знает, как играть. Например, Андронов из ЦСКА. Ребята, которые умеют завоевывать титулы, умеют держать игру, являются лидерами. Такие очень «отбитые» игроки. Все это вкупе дает возможность «Локомотиву» смотреть на эту серию со стороны силы.

Нужно отметить двух вратарей, конечно, – Набокова и Исаева. Все-таки отдам предпочтение составу «Локомотива», линия обороны очень плотная – хорошая и качественная, атака – очень хорошая, молодая, амбициозная, мастеровитая.

Что касается «Магнитки», команда в хорошем, рабочем состоянии находится, там тоже Канцеров выглядит и прибавляет в этом сезоне очень сильно, есть Гребенкин. Очень мощная группа игроков и там, и там, которая прибавила по ходу чемпионата. К решающим играм подошли очень здорово.

Главное, что должен быть такой хороший стык, потому что команды терпеливые. Главную роль будет играть дисциплина в решающих моментах. Еще раз говорю, все-таки отдам предпочтение Ярославлю.

– В полуфинале «Локомотив» сыграл четыре матча, а «Металлург» – семь. У кого возникнет больше проблем из-за этого?

– Здесь неоднозначно, откровенно говоря. На своем опыте могу сказать. Допустим, у «Локомотива» перерыв 10 дней. Первая игра – это снова вхождение в рабочее состояние. Все-таки тренировки – это одно, а игры – уже другое. В первой игре Ярославлю нужно войти в ритм.

Что касается «Магнитки», то она в общем-то идет от матча к матчу, проработала упорную серию с «Автомобилистом» и входит через два дня – это достаточно, чтобы восстановиться. Ритм уже они поймали. Игры через день – это тоже хорошо для команды, когда она сработалась и от матча к матчу трудится.

– Будете за кого-то болеть?

– Откровенно говоря – нет, не буду. Просто буду ожидать хорошего хоккея. Болел я за «Спартак» в этом сезоне, но так как он уже выбыл, будем смотреть и ожидать хорошего хоккея.

– Как вы думаете, сколько матчей потребуется командам, чтобы выявить победителя?

– Думаю, максимум шесть матчей будет. Сделаем такой прогноз, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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8 комментариев
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Ответ Болельщик МГ
Странно от Канарейкина такие комментарии читать в адрес Металлурга! Будто для него это совсем чужая команда.
Он высказал своё мнение. Ничего плохого не говорил. Что странного?
+7
0
+7
Странно от Канарейкина такие комментарии читать в адрес Металлурга!
Будто для него это совсем чужая команда.
+2
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у Магнитки очень хорошая молодёжь, так что???
+1
0
+1
В том то и дело ,что молодëжь. 2/4 по серии Локо выиграет.
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Ответ Болельщик МГ
Странно от Канарейкина такие комментарии читать в адрес Металлурга! Будто для него это совсем чужая команда.
он нечего плохого не сказал, в адрес магнитных, а просто допускает, что локомотив заберёт финал Кубка...
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Ответ Михаил Барвинский
он нечего плохого не сказал, в адрес магнитных, а просто допускает, что локомотив заберёт финал Кубка...
ну потому что он видит больше шансов у них, и он говорит свое мнение.Разве не так надо?ИЛли ты должен засунуть свое мненеие куда то себе и лизать кому то попу что бы о тебе там люди просто думали хорошо?
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Ответ ilya1809
ну потому что он видит больше шансов у них, и он говорит свое мнение.Разве не так надо?ИЛли ты должен засунуть свое мненеие куда то себе и лизать кому то попу что бы о тебе там люди просто думали хорошо?
так и я про это же...
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Ответ иваныч
у Магнитки очень хорошая молодёжь, так что???
????
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