Никитин о 2:3 от «Ак Барса»: «К большинству ребят нет претензий, они показали высокий уровень самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают эту химию»

Игорь Никитин высказался об игре ЦСКА в матче против «Ак Барса» (2:3).

– Больше 30 бросков заблокировали. К большинству ребят нет претензий, они показали высокий уровень самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают эту химию.

– Не первый матч с топовыми командами ЦСКА выключается во втором периоде. Есть ли этому объяснение?

– Не считаю, что при счете 2:2 мы ушли в спячку. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Допустили ошибки во втором периоде, которые нельзя делать. В третьем же казанцы организовали хорошую оборону.

Есть вещи, которые разрушают все, поэтому и нет игры. Командная химия – это вещь, которая дает хороший импульс.

– За годы работы в КХЛ вы приручили нас к тому, что ваши команды играют строго в обороне. Согласны ли вы с тем, что сейчас команда допускает много ошибок?

– Глупо спорить, факты на лицо. Если вы видите, то мы-то точно видим. Часто проблемы, которые лежат на поверхности, – это следствие внутренней химии, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.