Андронов о поражении от «Металлурга»: «Был удивлен, что смотрят пас рукой. «Локомотив» играет не совсем в тот хоккей, в который должен»

Теги Металлург Мг Локомотив Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Андронов прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Локомотив» уступил «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Конечно, были мысли, что гол в концовке могут засчитать. Я не видел момент, как все произошло – даже, если честно, был удивлен, что смотрят на пас рукой.

Нам не хватило реализации моментов. Игра была равная. Мы пока играем не совсем в тот хоккей, в который должны играть. Много в чем надо добавлять, например, над единоборствами.

«Металлург» не просто так попал в финал. Это хорошая команда.

Неприятный ли это для нас соперник – рассуждать не особо корректно по отношению к ним.

Ничего страшного не произошло. Нам все так же надо выиграть четыре матча», – сказал нападающий «Локомотива» Сергей Андронов.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тогда можно еще одну проиграть и будет все также четыри матча.
+2
0
+2
В единоборствах?) Это не кунг фу.
+2
-1
+1
Играете не в свой хоккей, потому что не позволяют соперники. Надо стараться. Я 100% за ММГ, но ещё хочется красивого хоккея. Открывайтесь и бегите!
+1
0
+1
Как можно такую дурь говорить, все те же 4 игры... Только матчей осталось 5. И при 0 - 3 тоже нужно будет все те же 4 игры выигрывать - совсем ничего не ухудшится для команды.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий