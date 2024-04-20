Андронов о поражении от «Металлурга»: «Был удивлен, что смотрят пас рукой. «Локомотив» играет не совсем в тот хоккей, в который должен»

Сергей Андронов прокомментировал поражение от «Металлурга».

« » уступил « » (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Конечно, были мысли, что гол в концовке могут засчитать. Я не видел момент, как все произошло – даже, если честно, был удивлен, что смотрят на пас рукой.

Нам не хватило реализации моментов. Игра была равная. Мы пока играем не совсем в тот хоккей, в который должны играть. Много в чем надо добавлять, например, над единоборствами.

«Металлург» не просто так попал в финал. Это хорошая команда.

Неприятный ли это для нас соперник – рассуждать не особо корректно по отношению к ним.

Ничего страшного не произошло. Нам все так же надо выиграть четыре матча», – сказал нападающий «Локомотива» .