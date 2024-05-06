Ротенберг о дубле Грицюка: «Он и пять голов мог забить. Нам нужны герои, и мы находим этих героев. Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре Арсения Грицюка за «Россию 25».

Сегодня сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. Грицюк забросил две шайбы.

 – Грицюк забил два гола на глазах у омских болельщиков…

– Он и пять мог забить, значит, есть над чем работать. Я уже говорил, что нам нужны герои, и мы находим этих героев.

Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нам нужны герои, а мне героин.
+5
0
+5
Как много пафоса.
+4
0
+4
Я уже говорил, что нам нужны герои, и мы находим этих героев.
Вот для вас меня в герои тренерского цеха определили, добавил Ротенберг.
+3
0
+3
Если его всё таки , когда-нибудь уволят, он может в местной газетёнке « ямыпатриот» слоганы варганить
0
0
0
Опять неудержимый пафосный понос от Ротенберга.
0
0
0
Нам нужны герои и мы их придумываем, Грицюк мог забить 5 голов, Глотов еще 4 гола и 8 передач, Плешков мог сделать 100 сейвов, болельщиков могло прийти 50 тысяч, мы могли побить все рекорды СССР, я придумал новую передовую тактику, с которой мы точно обыграли бы Канаду с двузначным счетом...))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий