Ротенберг о дубле Грицюка: «Он и пять голов мог забить. Нам нужны герои, и мы находим этих героев. Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну»
Роман Ротенберг высказался об игре Арсения Грицюка за «Россию 25».
Сегодня сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. Грицюк забросил две шайбы.
– Грицюк забил два гола на глазах у омских болельщиков…
– Он и пять мог забить, значит, есть над чем работать. Я уже говорил, что нам нужны герои, и мы находим этих героев.
Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Вот для вас меня в герои тренерского цеха определили, добавил Ротенберг.