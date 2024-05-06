Ротенберг о дубле Грицюка: «Он и пять голов мог забить. Нам нужны герои, и мы находим этих героев. Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну»

Роман Ротенберг высказался об игре Арсения Грицюка за «Россию 25».

Сегодня сборная обыграла команду в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. забросил две шайбы.

– Грицюк забил два гола на глазах у омских болельщиков…

– Он и пять мог забить, значит, есть над чем работать. Я уже говорил, что нам нужны герои, и мы находим этих героев.

Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну, – заявил главный тренер сборной «России 25» .