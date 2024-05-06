Ротенберг о матче с Беларусью: «Спасибо Омску и губернатору Хоценко за поддержку! Мы знали, как город ждал приезд сборной. Было очень приятно побеждать для таких болельщиков!»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ G-Drive Арена Роман Ротенберг Политика Захар Бардаков Артемий Плешков сборная России U25 Виталий Хоценко Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0. 

«Мы предупреждали ребят, что после прошлого матча белорусы постараются активно начать сегодняшнюю игру, так и получилось. Спасибо Артемию Плешкову, который на старте сделал несколько сложных сэйвов, это помогло перестроиться и заиграть в тот хоккей, к которому мы готовились. Ну и третий сухой матч подряд – это рекорд!

Очень рад за Захара Бардакова – он недавно стал отцом, и для него заброшенная шайба была особенно важна. Захар и в предыдущих играх был одним из лучших, имел много моментов, но забить не получалось, так что гол сегодня он заслужил.

Огромное спасибо Омску и лично губернатору Омской области Виталию Павловичу Хоценко за поддержку! Мы знали, как город ждал приезд сборной, всю команду радовали новости об аншлаге, и действительно на арене была потрясающая атмосфера. Было очень приятно играть и побеждать для таких болельщиков!

Это был первый в истории матч сборной в Омске, и мы обязательно вернемся, потому что такая поддержка дорогого стоит.

Отправляемся в Тулу, где нас ждет матч в самый важный день – День Победы!» – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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12 комментариев
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А из Омска есть кто? Реально ждали так сильно?😂😂
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Кто играл?С кем?Во что?
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Великая победа великого тренера! Идеально было бы 25-0, но зато есть к чему стремиться!
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А можно больше не приезжать? И Кудрявому своему скажите
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Пацаны,не в курсе,очередной рекорд по посещаемости побит?
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Три сухаря у Ромы рекорды бьются скоро тренерыНХЛ на стажировку приезжать начнут.
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Омск это хоккейная столица России
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Да уж, цирк... бьемся с равными.
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Пора СибГУФКу присвоить имя великого тренера и лучшего выпускника в одном лице :)
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Ответ Vasyamarch91
А из Омска есть кто? Реально ждали так сильно?😂😂
Ну если отделить мух от котлет то да, действительно ждали. Приезд сборной это событие для Омска. Состав бы посильнее конечно. Народ пришел хоккей смотреть, а не на отдельных личностей
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Ответ Алексей Тор
Три сухаря у Ромы рекорды бьются скоро тренерыНХЛ на стажировку приезжать начнут.
Да что там тренеры, все вратари НХЛ мечтают понять систему
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Ответ Ноу криминалити
Да что там тренеры, все вратари НХЛ мечтают понять систему
Скоро 800 сухарей будет)
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