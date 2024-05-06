Пьянов заработает около 45 млн рублей по контракту с «Сибирью» в сезоне-2024/25 (Metaratings)

Валентин Пьянов заработает около 45 млн рублей в «Сибири» в сезоне-2024/25.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее «Сибирь» объявила о подписании соглашения с нападающим на 2 года.

В регулярном чемпионате-2023/24 провел 62 матча за «Авангард» и набрал 27 (12+15) очков. В плей-офф он отметился 2 (0+2) баллами в 12 играх.

Уроженец Новосибирска уже играл за « » в сезонах-2021/22 и 2022/23.