Пьянов перешел в «Сибирь». Форвард заключил контракт на 2 года

Теги Авангард Сибирь переходы КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

Валентин Пьянов стал игроком «Сибири».

Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на два сезона. Ранее «Авангард» расторг контракт с хоккеистом.

В минувшем регулярном чемпионате Пьянов провел 62 матча за омичей и набрал 27 (12+15) очков при полезности «минус 19».

В плей-офф он отметился 2 (0+2) баллами за результативность в 12 играх при полезности «минус 5».

Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/22 и 2022/23, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.

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4 комментария
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Твою маковку... зачем????
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Для гусёвцев прям суперусиление)
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Легенда Омска!)
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минус-19 показатель полезности,ну и зачем он клубу?руководство поменялось а дебильная привычка осталась_это брать игроков для завершения карьеры.ну проходили же Алексеев,миловзоров,и тд.скоро санник придёт доигрывать.как в пансионат идут
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