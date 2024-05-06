Пьянов перешел в «Сибирь». Форвард заключил контракт на 2 года

Валентин Пьянов стал игроком «Сибири».

Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на два сезона. Ранее «Авангард» расторг контракт с хоккеистом.

В минувшем регулярном чемпионате Пьянов провел 62 матча за омичей и набрал 27 (12+15) очков при полезности «минус 19».

В плей-офф он отметился 2 (0+2) баллами за результативность в 12 играх при полезности «минус 5».

Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/22 и 2022/23, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.