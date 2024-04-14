Агент Пьянова: «В сослагательном наклонении можно говорить о том, что Валентин уедет в НХЛ. Находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен»

Теги Авангард Сибирь НХЛ КХЛ Александр Черных Валентин Пьянов Хоккей

Агент Валентина Пьянова оценил возможный обмен игрока из «Авангарда».

Ранее появилась информация, что клуб ищет варианты обмена нападающего.

– Насчет Вали Пьянова мы находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен в «Сибирь» или другой клуб.

Примем решение, которое будет удовлетворять интересы и «Авангарда», и игрока. Без желания Пьянова он в «Сибирь» не уедет.

Мы пока не знаем, кто будет тренером этой команды, официального объявления еще не было. Так что преждевременно о чем-то разговаривать.

А в сослагательном наклонении можно говорить обо всем что угодно. Хоть даже о том, что Пьянов уедет в НХЛ.

– Пьянов может остаться в «Авангарде»?

– Может остаться. В сезоне Валя Пьянов показал хороший результат.

Неслучайно его ставили в большинстве, и оно работало. Это немаловажный фактор, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

4 комментария
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На место Вали можно было поставить столб фонарный, от него бы больше залетело в ворота.
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Кому он там нужен в НХЛ? Валя вали. И в Сибирь уже дорога закрыта. 27 очков супербомбардир
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Значит все-таки уйдёт, это хорошие новости
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большинство работало из-за Ткачёва, Буше и Спунера. Пьянов играл второстепенную роль.
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