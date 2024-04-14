Агент Пьянова: «В сослагательном наклонении можно говорить о том, что Валентин уедет в НХЛ. Находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен»
Агент Валентина Пьянова оценил возможный обмен игрока из «Авангарда».
Ранее появилась информация, что клуб ищет варианты обмена нападающего.
– Насчет Вали Пьянова мы находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен в «Сибирь» или другой клуб.
Примем решение, которое будет удовлетворять интересы и «Авангарда», и игрока. Без желания Пьянова он в «Сибирь» не уедет.
Мы пока не знаем, кто будет тренером этой команды, официального объявления еще не было. Так что преждевременно о чем-то разговаривать.
А в сослагательном наклонении можно говорить обо всем что угодно. Хоть даже о том, что Пьянов уедет в НХЛ.
– Пьянов может остаться в «Авангарде»?
– Может остаться. В сезоне Валя Пьянов показал хороший результат.
Неслучайно его ставили в большинстве, и оно работало. Это немаловажный фактор, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.