Агент Пьянова: «В сослагательном наклонении можно говорить о том, что Валентин уедет в НХЛ. Находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен»

Агент Валентина Пьянова оценил возможный обмен игрока из «Авангарда».

Ранее появилась информация, что клуб ищет варианты обмена нападающего.

– Насчет Вали Пьянова мы находимся в диалоге с «Авангардом». Возможно, будет обмен в «Сибирь» или другой клуб.

Примем решение, которое будет удовлетворять интересы и « », и игрока. Без желания Пьянова он в « » не уедет.

Мы пока не знаем, кто будет тренером этой команды, официального объявления еще не было. Так что преждевременно о чем-то разговаривать.

А в сослагательном наклонении можно говорить обо всем что угодно. Хоть даже о том, что Пьянов уедет в .

– Пьянов может остаться в «Авангарде»?

– Может остаться. В сезоне Валя Пьянов показал хороший результат.

Неслучайно его ставили в большинстве, и оно работало. Это немаловажный фактор, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.