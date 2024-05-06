Вайсфельд о Гру в «Тракторе»: «От добра добро не ищут. Руководство пошло на рискованный шаг. Если что‑то пойдет не так, на них всех собак повесят»

Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Бенуа Гру тренером «Трактора».

– Как оцените выбор « » на должность главного тренера?

– В принципе генменеджер «Трактора» объяснил это назначение. Но в связи с этой новостью приходит на ум поговорка – от добра добро не ищут.

Например, « » в позапрошлом году попала в плей-офф, неплохо сыграла и им не понравился стиль игры. Они решили поменять стиль. Что из этого вышло, мы все прекрасно видим.

На мой взгляд, руководство «Трактора» пошло на очень рискованный шаг. Конечно, хочется пожелать Бенуа Гру успеха, чтобы все было хорошо у них. Но если что-то пойдет не так, всех собак повесят на [руководство клуба]. Им скажут, что был удачный сезон, и взяли поменяли тренера.

Есть еще один аргумент в пользу такого решения – будет пять иностранцев. Я так понимаю, они планируют взять пять североамериканцев, и в связи с этим пригласили тренера из Северной Америки. Я так это вижу.

– Логичнее было бы дать поработать Алексею Заварухину после успешного сезона?

– Если абстрагироваться от всего остального и посмотреть только на результат, то да. Но, может быть, они считают, что этот результат был достигнут не благодаря работе тренера, а по каким-то другим причинам, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.