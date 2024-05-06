Заварухину предложили возглавить «Челмет» из ВХЛ. Команда заняла 18-е место в этом сезоне

Теги Трактор Челмет Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру ВХЛ Хоккей

Алексею Заварухину предложили возглавить фарм-клуб «Трактора» в ВХЛ.

Ранее стало известно, что новым главным тренером челябинской команды назначен канадец Бенуа Гру.

Алексей Заварухин получил предложение остаться в системе клуба и возглавить «Челмет» из Olimpbet ВХЛ, сообщил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Под руководством 43-летнего специалиста «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

«Челмет» занял 18-е место из 29 команд и не вышел в плей-офф.

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20 комментариев
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Интересно конечно в КХЛ клубы работают,чувак вывел клуб в полуфинал команду напоминаю которая в прошлом сезоне даже в плей офф не попала, а его так благодарят отправкой по сути в пердив,в Уфе у нас Козлову год за годом дают шансы после вылетов позорных в первом раунде и спроса никакого как с гуся вода ,ну чисто так сравнение работы клубов.
+36
-2
+34
Унижение какое-то
+28
-1
+27
Вот так вот Трактор фиг знает когда получал медали, тут получил и его выгнали. Соболезнования болельщикам Трактора.
+14
-2
+12
Выглядит как публичное унижение.
Совсем не айс.
+9
0
+9
губернатора охранником на базу отправьте😅
+7
-1
+6
Алексей, не соглашайся. Шли этого Волкова, куда подальше! Заварухин в КХЛ всегда найдет себе работу, тренер он талантливый, перспективный. А у Волкова североамерское ГРУ на уме, ну удачи, жаль Челябинск!
+7
-2
+5
Ответ sd4fmwrvz8
Интересно конечно в КХЛ клубы работают,чувак вывел клуб в полуфинал команду напоминаю которая в прошлом сезоне даже в плей офф не попала, а его так благодарят отправкой по сути в пердив,в Уфе у нас Козлову год за годом дают шансы после вылетов позорных в первом раунде и спроса никакого как с гуся вода ,ну чисто так сравнение работы клубов.
что в Уфе не очень хорошая ситуация, что в Челябинске полная дичь.
+5
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+5
Ответ fregat96
А че не ДЮСШ ?
Это будет когда с Челметом медали возьмёт. Так что вы забегаете слишком вперёд.
+5
0
+5
А че не ДЮСШ ?
+6
-1
+5
Кумовство и своячество в нашем хоккее на высоте. А тут ещё и осознанное унижение, очень некрасивая история...
+6
-2
+4
Ответ Russ Ivan
Кумовство и своячество в нашем хоккее на высоте. А тут ещё и осознанное унижение, очень некрасивая история...
Нет, в первую очередь идиотизм. Канадец врят ли чей то кум в Челябе, при всем уважении)
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+4
Ответ RusSh
Вот так вот Трактор фиг знает когда получал медали, тут получил и его выгнали. Соболезнования болельщикам Трактора.
в 2012,2013,2018,2022 и 2024 взяли медали. В 2013 серебро,а в остальных годах бронза. Так что не надо говорить,что фиг знает когда. Так сказал, как будто это лет 40 назад было. Перечислил в годы кхл.
+4
-1
+3
Чтобы в ноябре вернуть на должность главного тренера?
+3
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+2
Круто, пошел на повышение.Одно дело из вышки в КХЛ, а не наоборот.
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Щас как Ак барс психанёт 😁, Гатиятуллин ведь официально не объявлен))
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Ну капец. Звоните брату, пусть теперь Заварухины в одном клубе поруководят.
Несправедливо как-то.
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Не логичный поступок и даже не красиво! Обманывают хоккей в Челябинске!
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Если Трактор в этом сезоне не дойдёт до полуфинала, то придётся гнать Волкова вместе с канадцем.
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Ответ RusSh
Вот так вот Трактор фиг знает когда получал медали, тут получил и его выгнали. Соболезнования болельщикам Трактора.
Да, прав был Филатов, все челябинские неадекватные. "Медали" 🤦🏻‍♂️
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