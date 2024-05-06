Заварухину предложили возглавить «Челмет» из ВХЛ. Команда заняла 18-е место в этом сезоне
Алексею Заварухину предложили возглавить фарм-клуб «Трактора» в ВХЛ.
Ранее стало известно, что новым главным тренером челябинской команды назначен канадец Бенуа Гру.
Алексей Заварухин получил предложение остаться в системе клуба и возглавить «Челмет» из Olimpbet ВХЛ, сообщил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Под руководством 43-летнего специалиста «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.
«Челмет» занял 18-е место из 29 команд и не вышел в плей-офф.
Совсем не айс.
Несправедливо как-то.