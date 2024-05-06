Сергей Федотов о Гру в «Тракторе»: «Менталитет российских игроков – главная проблема. Морис в «Металлурге» не проникся, а Кинэн выиграл Кубок Гагарина»

Сергей Федотов прокомментировал назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

56-летний канадский специалист последние семь сезонов отработал в «Сиракьюзе» из АХЛ, который является фарм-клубом «Тампа-Бэй».

В 2015-м Гру выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет, будучи главным тренером сборной Канады.

«С одной стороны, трудно представить, отталкиваясь только от тренерского досье, на что способен Бенуа Гру в России, в КХЛ, в Челябинске, в «Тракторе».

С другой стороны, это досье достаточно яркое. Акцент сделан на то, что он много лет работал с молодыми игроками в тренерском штабе юниорской и молодежной сборной Канады. В фарм-клубе «Тампы» через него прошло очень много игроков.

У меня есть свои личные впечатления, учитывая, что для меня, как скаута сборной, молодежный чемпионат мира-2014/15 был первым. Та молодежная сборная Канады под руководством Гру в финале тогда выиграла у нашей команды. Было видно, что он ставит атакующий хоккей. Так же было и в фарме «Тампы» – «Сиракьюз Кранч». Я думаю, что это главное.

А вот дальше, конечно, вопросы, потому что, на мой взгляд, главная проблема для любого североамериканского тренера – это понять менталитет российских игроков. С одной стороны, хоккей везде одинаковый. Но есть примеры, которые достаточно показательны.

Например, Пол Морис в Магнитогорске так и не проникся, что называется, особенностями, ментальностью наших игроков. А Майк Кинэн очень даже правильно понял. В итоге Пол Морис особо ничего не добился, а Майк Кинэн выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина.

Отдельный вопрос – судьба Алексея Заварухина, но это не хочу обсуждать, потому что оставлю это на усмотрение менеджмента «Трактора». По моим личным впечатлениям, в Челябинске явно сделан акцент на то, чтобы команда играла в следующем году в яркий, атакующий, созидательный хоккей. Эта идея мне очень нравится.

Специалист интересный, акцент на то, что он умеет работать с молодыми игроками, раскрывать их – это хороший вектор. Дальше будем смотреть», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.