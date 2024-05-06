Толчинский об интервью в микст-зонах: «Впечатление, что ради галочки спрашивают. Интересно не ответишь, и зритель толком ничего не получит»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский интервью Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Сергей Толчинский высказался о вопросах, которые журналисты задают игрокам.

– Вы всегда даете в микст-зонах хорошие интервью. Пересматриваете потом свои шутки?

– Иногда бывает, если шутка зайдет. Шаблонно не всегда интересно отвечать, в чем смысл тогда идти на интервью?

– Иногда вас в тупик журналисты ставят.

– Просто складывается впечатление, что некоторые журналисты ради галочки что-то спрашивают. На такие вопросы ничего интересного не ответишь, да и зритель ничего не получит толком.

От нас хотят каких-то ответов, а сами задают вопросы, на которые, кроме «да» или «нет», больше ничего не придумаешь, – сказал нападающий СКА и «России 25» Сергей Толчинский

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1 комментарий
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Согласен с ним. Эти флеш-интервью ни о чём. Что в хоккее, что в футболе. А скажешь что-то неординарное, тебя всякие митрофановы в комитет по этике потащат.
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