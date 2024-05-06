Толчинский об интервью в микст-зонах: «Впечатление, что ради галочки спрашивают. Интересно не ответишь, и зритель толком ничего не получит»
Сергей Толчинский высказался о вопросах, которые журналисты задают игрокам.
– Вы всегда даете в микст-зонах хорошие интервью. Пересматриваете потом свои шутки?
– Иногда бывает, если шутка зайдет. Шаблонно не всегда интересно отвечать, в чем смысл тогда идти на интервью?
– Иногда вас в тупик журналисты ставят.
– Просто складывается впечатление, что некоторые журналисты ради галочки что-то спрашивают. На такие вопросы ничего интересного не ответишь, да и зритель ничего не получит толком.
От нас хотят каких-то ответов, а сами задают вопросы, на которые, кроме «да» или «нет», больше ничего не придумаешь, – сказал нападающий СКА и «России 25» Сергей Толчинский.