Сергей Толчинский: «Еще не успел отойти от сезона. Смотрю финальные игры. Вспоминаю, где можно было сыграть лучше. Грустные флешбэки еще есть»
Сергей Толчинский рассказал, что пока не успел полностью отойти от сезона КХЛ.
СКА завершил выступление в сезоне в конце марта, когда в четвертьфинале в пяти матчах уступил в «Автомобилисту».
«На самом деле еще не успел отойти от сезона. Смотрю финальные игры. Вспоминаю, где нам можно было сыграть лучше. Грустные флешбэки еще есть. Нам дали 10 дней отдохнуть. Я съездил в Барселону на Лигу чемпионов и посмотрел теннисный турнир», – сказал форвард СКА.