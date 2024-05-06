Толчинский о вызове в «Россию 25»: «Спортом же надо заниматься, привести себя в форму. Была пауза 3 недели, но уже готов играть»

Теги СКА болельщики КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Сергей Толчинский поделился мнением о вызове в состав сборной «России 25».

Команда провела два матча на турнире в Астане. В рамках Лига Ставок Большого тура сборной «Россия 25» еще трижды сыграет с Беларусью.

Ближайшая игра пройдет сегодня в Омске. 

– Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...

– Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели – это много, а с другой – пять тренировок и ты уже готов играть.

– Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?

– Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!

– Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?

– Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже, – сказал нападающий СКА и «России 25» Сергей Толчинский

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4 комментария
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Всё таки что значит 25? 25 раз албанцы опрокидывали Ромку башкой в финский снег? Или просто рифма к слову опять?
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Я представляю, с каким бы удовольствием все участники этой сборной послали бы Романа нафиг и улетели бы отдыхать
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Нужно мнение бартеза. Он наверняка напишет что ты подхалим ротена, не послал его и не полетел отдыхать на острова😡
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Ответ boxellevogue
Я представляю, с каким бы удовольствием все участники этой сборной послали бы Романа нафиг и улетели бы отдыхать
Если тебе тридцатник как Толчинскому вовсе не обязательно ехать к ротану в ска. Он сам выбрал путь мазохизма. За деньги, да
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