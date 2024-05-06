Толчинский о вызове в «Россию 25»: «Спортом же надо заниматься, привести себя в форму. Была пауза 3 недели, но уже готов играть»

Сергей Толчинский поделился мнением о вызове в состав сборной «России 25».

Команда провела два матча на турнире в Астане. В рамках Лига Ставок Большого тура сборной «Россия 25» еще трижды сыграет с Беларусью.

Ближайшая игра пройдет сегодня в Омске.

– Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...

– Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели – это много, а с другой – пять тренировок и ты уже готов играть.

– Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?

– Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!

– Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?

– Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже, – сказал нападающий СКА и «России 25» Сергей Толчинский.