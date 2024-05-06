Дебур немного опоздал на пресс-конференцию после 7-й игры с «Вегасом»: «Я уже выпил пару-тройку банок пива»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур немного опоздал на пресс-конференцию после 7-й игры с «Вегасом».

«Даллас» обыграл «Голден Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3 в серии, 2:1 в седьмом матче). 

55-летний специалист повторил рекорд НХЛ по числу побед в седьмых матчах серий плей-офф для тренеров.

Он сравнялся с Дэррилом Саттером, при этом опережая его по проценту побед (8-0 против 8-3). 

«Пришлось немного задержаться. Я уже выпил пару-тройку банок пива», – сообщил главный тренер техасцев. 

Тренер «Далласа» Дебур выиграл 8 из 8 седьмых матчей в плей-офф. Он повторил рекорд Саттера по общему числу таких побед

 

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