«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф второй год подряд и сыграет с «Колорадо»

«Даллас» одолел « » (2:1) в 7-м матче первого раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Старс», победители Центрального дивизиона, вышли во второй раунд второй год подряд. В прошлом розыгрыше они дошли до финала конференции, где уступили «Вегасу» (2-4).

Во втором раунде текущего турнира « » встретится с « », третьей командой Центрального дивизиона по итогам минувшего регулярного чемпионата .