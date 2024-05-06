«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф второй год подряд и сыграет с «Колорадо»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Даллас» одолел «Вегас» (2:1) в 7-м матче первого раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Старс», победители Центрального дивизиона, вышли во второй раунд второй год подряд. В прошлом розыгрыше они дошли до финала конференции, где уступили «Вегасу» (2-4).

Во втором раунде текущего турнира «Даллас» встретится с «Колорадо», третьей командой Центрального дивизиона по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ.

8 комментариев
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Дебур снова взял 7 игру в серий )
Даллас с Победой)
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+13
Уайатт Джонстон просто беспощадный молодой человек
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+7
Ну что, сынку Вегас, помогли тебе твои ляхи?
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Ожидаю от серии зрелищной,результативной игры ,как было в 2020.Да и исторически,эта пара, не раз выдавали семиматчевые битвы.
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Замечательно. Пропустил концовку игры блин😔
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Даласс выиграет, у Колорадо нет вратаря.
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Ответ борецЗАнеСправедливость
Замечательно. Пропустил концовку игры блин😔
Вы ничего не пропустили , Вегас ничего путного сделать не смог, в зону через раз заходили, а большинство вообще ноль !!!! Просто безыдейно
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