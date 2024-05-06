Бенн о 4-3 с «Вегасом» после 0-2: «Многие усомнились в «Далласе», наверное. Мы верили в то, что сможем вернуться в серию»

Капитан «Далласа» Джейми Бенн высказался о выходе во 2-й раунд плей-офф.

«Старс» выбили действующего чемпиона « » (4-3, 2:1 в седьмом матче). При этом техасцы начали серию с двух домашних поражений.

«После второй игры многие усомнились в нас, наверное. Они думали, что мы не сможем вернуться в серию. Наша команда верила в это, как и клуб в целом.

В первых играх мы неплохо смотрелись и чувствовали, что в целом играем лучше. К счастью, у нас все получилось», – сказал форвард « ».