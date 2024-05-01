Ротенберг о ЧМ-2019: «У нас получилась Dream Team, но финны испортили праздник. Мы обязательно возьмем реванш на следующем ЧМ и Олимпиаде»

Роман Ротенберг вспомнил о поражении России от Финляндии на ЧМ-2019.

Российская команда проиграла финнам в полуфинале турнира со счетом 0:1.

– У вас есть контакт с игроками , и они по первому зову приедут в сборную России, когда будет нужно?

– Вспомните чемпионат мира 2019 года, который прошел в Братиславе. Тогда в сборную России приехали больше полутора десятков энхаэловцев.

Я полностью собирал команду, лично разговаривал с каждым игроком. Сделал все возможное, чтобы приехали все. И у нас реально получилась Dream Team.

Финны нам испортили праздник, конечно. Мы это запомнили и обязательно возьмем реванш на следующем чемпионате мира и Олимпиаде, – сказал главный тренер и сборной «России 25» .