Ротенберг о ЧМ-2019: «У нас получилась Dream Team, но финны испортили праздник. Мы обязательно возьмем реванш на следующем ЧМ и Олимпиаде»
Роман Ротенберг вспомнил о поражении России от Финляндии на ЧМ-2019.
Российская команда проиграла финнам в полуфинале турнира со счетом 0:1.
– У вас есть контакт с игроками НХЛ, и они по первому зову приедут в сборную России, когда будет нужно?
– Вспомните чемпионат мира 2019 года, который прошел в Братиславе. Тогда в сборную России приехали больше полутора десятков энхаэловцев.
Я полностью собирал команду, лично разговаривал с каждым игроком. Сделал все возможное, чтобы приехали все. И у нас реально получилась Dream Team.
Финны нам испортили праздник, конечно. Мы это запомнили и обязательно возьмем реванш на следующем чемпионате мира и Олимпиаде, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
должен знать, что про таких тогда говорили
"Я последняя буква в алфавите".
А вот дальше наша сборная у финнов, как брелок в кармане:
2011, 2014, 2016, 2019, 2022
А вот кое у кого... и рядом не стояло.