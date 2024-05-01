Ротенберг о ЧМ-2019: «У нас получилась Dream Team, но финны испортили праздник. Мы обязательно возьмем реванш на следующем ЧМ и Олимпиаде»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил о поражении России от Финляндии на ЧМ-2019.

Российская команда проиграла финнам в полуфинале турнира со счетом 0:1.

– У вас есть контакт с игроками НХЛ, и они по первому зову приедут в сборную России, когда будет нужно?

– Вспомните чемпионат мира 2019 года, который прошел в Братиславе. Тогда в сборную России приехали больше полутора десятков энхаэловцев.

Я полностью собирал команду, лично разговаривал с каждым игроком. Сделал все возможное, чтобы приехали все. И у нас реально получилась Dream Team.

Финны нам испортили праздник, конечно. Мы это запомнили и обязательно возьмем реванш на следующем чемпионате мира и Олимпиаде, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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20 комментариев
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Как финны могли испортить праздник гражданину Финляндии? Ничего непонятно
+37
0
+37
Ты и есть тот финн, который всё портит.
+17
0
+17
Ответ seppblatter@mail.ru
Как финны могли испортить праздник гражданину Финляндии? Ничего непонятно
Там может не финны испортили, а албанцы, которые в Сборной Финляндии под финнов косили
+9
0
+9
Дату следующего участия Сборной России на ЧМ можно узнать. Чтобы не пропустить
+6
0
+6
Ну если ты полностью собирал команду, а она проиграла финнам 0:1,значит что-то не сложилось в сборке. Не понятно одно, ты гордишься этим поражением что ли? А нет. Лишний раз хочешь напомнить о себе, как о главном лузере российского хоккея.
+6
0
+6
Ответ seppblatter@mail.ru
Как финны могли испортить праздник гражданину Финляндии? Ничего непонятно
Так он гражданин Британии еще. Может они задели часть его британского сознания?
+5
0
+5
Он же любит всё Советское, из СССР.
должен знать, что про таких тогда говорили
"Я последняя буква в алфавите".
+5
-1
+4
В 2007 праздник действительно был испорчен

А вот дальше наша сборная у финнов, как брелок в кармане:
2011, 2014, 2016, 2019, 2022
+6
-2
+4
Мемуары легенды
+4
-1
+3
Лично обещал каждому кресло в Госдуме или должность в Газпроме.
+3
0
+3
Ответ Заборостроитель
В 2007 праздник действительно был испорчен А вот дальше наша сборная у финнов, как брелок в кармане: 2011, 2014, 2016, 2019, 2022
сами ведь научили финнов играть на свою голову :) .. Кстати, они и сами не отрицают данный факт..и благодарны нашим тренерам (Юрзинову и прочим), которые трудились в Финляндии в 90х...
+3
0
+3
Это он про себя что ли?
+1
0
+1
Ответ Sonnyanderson
Мемуары легенды
История болезни
+1
0
+1
Ответ Alestern
сами ведь научили финнов играть на свою голову :) .. Кстати, они и сами не отрицают данный факт..и благодарны нашим тренерам (Юрзинову и прочим), которые трудились в Финляндии в 90х...
Браво! в точку!
+1
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Ответ Дмитрий Потепалин
Комментарий удален модератором
лучший из Россия 72
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Ответ Anti S
Он же любит всё Советское, из СССР. должен знать, что про таких тогда говорили "Я последняя буква в алфавите".
Про таких говорили, не хотите пятнашку посидеть?)
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Россия едет на чемпионат мира! Ура!
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Ответ Alestern
сами ведь научили финнов играть на свою голову :) .. Кстати, они и сами не отрицают данный факт..и благодарны нашим тренерам (Юрзинову и прочим), которые трудились в Финляндии в 90х...
Да уж...у финнов есть чувство благодарности несмотря на исторические сложности.
А вот кое у кого... и рядом не стояло.
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Такие- сякие финны, а до след чемп мира или Олимпиады ещё дожить надо
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Комментарий удален модератором
Да уж твои земляки не правы конечно.
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