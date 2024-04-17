Глава программной дирекции «Матч ТВ» о ЧМ без России: «Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Финляндия – Швеция, Канада – США точно смотрибельны»

Глава программной дирекции «Матч ТВ» рассказал об интересе к ЧМ без России.

ранее была отстранена от турниров .

– без России вызывает интерес?

– Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Матчи топовых команд, те же – Швеция, – США, они точно смотрибельны.

Если будет существовать выбор между игрой Дания – Норвегия и финалом Единой лиги ВТБ, конечно, мы покажем баскетбол, но если показ финала чемпионата мира не помешает показу внутренних соревнований, почему бы и нет.

На нишевых каналах показываем много соревнований, проходящих без участия российских спортсменов. Спорт интересен не только с точки зрения боления, но и как фоновый продукт: включил, занимаешься своими делами, отдохнул, пошел дальше.

На том же телеканале «Матч Премьер» в основном все прямые трансляции сосредоточены вокруг выходных, однако в будни ты можешь включить записной матч и посмотреть его.

Кто-то может позалипать в соцсети, но болельщику этого недостаточно, он готов футбол смотреть 24 часа в любое время, в метро, автобусе, где угодно, на любом ресурсе, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.