Глава программной дирекции «Матч ТВ» о ЧМ без России: «Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Финляндия – Швеция, Канада – США точно смотрибельны»
Глава программной дирекции «Матч ТВ» рассказал об интересе к ЧМ без России.
Сборная России ранее была отстранена от турниров ИИХФ.
– Чемпионат мира по хоккею без России вызывает интерес?
– Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Матчи топовых команд, те же Финляндия – Швеция, Канада – США, они точно смотрибельны.
Если будет существовать выбор между игрой Дания – Норвегия и финалом Единой лиги ВТБ, конечно, мы покажем баскетбол, но если показ финала чемпионата мира не помешает показу внутренних соревнований, почему бы и нет.
На нишевых каналах показываем много соревнований, проходящих без участия российских спортсменов. Спорт интересен не только с точки зрения боления, но и как фоновый продукт: включил, занимаешься своими делами, отдохнул, пошел дальше.
На том же телеканале «Матч Премьер» в основном все прямые трансляции сосредоточены вокруг выходных, однако в будни ты можешь включить записной матч и посмотреть его.
Кто-то может позалипать в соцсети, но болельщику этого недостаточно, он готов футбол смотреть 24 часа в любое время, в метро, автобусе, где угодно, на любом ресурсе, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.
В этом году с удовольствием смотрю плэй-офф КГ. Торпедо-СКА, СКА- Автомобилист, Динамо-Трактор, Металлург-Автомобилист, вот в этих сериях почти все игры видел.
ЧМ-2024 точно смотреть не буду, смысла не вижу. Как и предыдущие ЧМ без участия команды России.
В НХЛ обязательно буду смотреть серию Рейнджерс-Вашингтон.
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а нейтральному зрителю вообще пофиг, что смотреть - и КГ и ЧМ и КС. на то он и нейтральный
Вообще не вижу за счет чего ЧМ может быть интересней. Тем более болеть за кого? За команды стран, которые голосовали за отстранение сборной России? Это какой-то вид мазохизма))