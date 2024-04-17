Глава программной дирекции «Матч ТВ» о ЧМ без России: «Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Финляндия – Швеция, Канада – США точно смотрибельны»

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Глава программной дирекции «Матч ТВ» рассказал об интересе к ЧМ без России.

Сборная России ранее была отстранена от турниров ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею без России вызывает интерес?

– Финал крупных турниров всегда вызывает интерес. Матчи топовых команд, те же Финляндия – Швеция, Канада – США, они точно смотрибельны.

Если будет существовать выбор между игрой Дания – Норвегия и финалом Единой лиги ВТБ, конечно, мы покажем баскетбол, но если показ финала чемпионата мира не помешает показу внутренних соревнований, почему бы и нет.

На нишевых каналах показываем много соревнований, проходящих без участия российских спортсменов. Спорт интересен не только с точки зрения боления, но и как фоновый продукт: включил, занимаешься своими делами, отдохнул, пошел дальше.

На том же телеканале «Матч Премьер» в основном все прямые трансляции сосредоточены вокруг выходных, однако в будни ты можешь включить записной матч и посмотреть его.

Кто-то может позалипать в соцсети, но болельщику этого недостаточно, он готов футбол смотреть 24 часа в любое время, в метро, автобусе, где угодно, на любом ресурсе, – сказал глава программной дирекции и заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.

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17 комментариев
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Ничего, скоро суперпупермегагиперсерия с Беларусью, там ротенберг всем покажет кузькину мать
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Вся страна прильнет к экрану только в матче Россия-Беларусь. Другого не дано
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Да уж....а я начинаю скучать. Щас бы с удовольствием посмотрел ЧМ по хоккею, поболел за сборную России...эх.
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Ответ Razboynik Sib
Да уж....а я начинаю скучать. Щас бы с удовольствием посмотрел ЧМ по хоккею, поболел за сборную России...эх.
Я бы с удовольствием МЧМ смотрел. ЧМ уже давно превратился в цирк шапито
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интересно, сколько а России болельщиков посмотрят финал КГ, а сколько матчи ПО ЧМ-2024. сделали б такую выборку
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Так что на этот чемпионат, будут показывать? Хотя бы по Матч- Арена, Игра?
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Прекрасно понимаю причины хейта в сторону ЧМ. Я из того меньшинства, которое его смотрит. Нравится смотреть как люди за свою страну бьются, даже условные Германия - Норвегия. Поменьше снобизма, господа!
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Ответ Razboynik Sib
Да уж....а я начинаю скучать. Щас бы с удовольствием посмотрел ЧМ по хоккею, поболел за сборную России...эх.
Я ЧМ вообще не смотрел уже лет 6. Но ща наверно тоже бы если не болел то посмотрел бы пару матчей наших
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Ответ Евгений Мешков
интересно, сколько а России болельщиков посмотрят финал КГ, а сколько матчи ПО ЧМ-2024. сделали б такую выборку
Интерес к КГ в этом году огромный, плэй-офф удался. Скажу только за себя.
В этом году с удовольствием смотрю плэй-офф КГ. Торпедо-СКА, СКА- Автомобилист, Динамо-Трактор, Металлург-Автомобилист, вот в этих сериях почти все игры видел.
ЧМ-2024 точно смотреть не буду, смысла не вижу. Как и предыдущие ЧМ без участия команды России.
В НХЛ обязательно буду смотреть серию Рейнджерс-Вашингтон.
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Ответ RembaXXX
Финал КГ интересен только болелам тех команд, которые в нем участвуют, а плейофф ЧМ нейтральным зрителям.
так об этом и речь. что как бы нейтральных зрителей не оказалось меньше, чем болел Локо и ММГ. цифры интересны, так то мы все уникальные снежинки, спору нет
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а нейтральному зрителю вообще пофиг, что смотреть - и КГ и ЧМ и КС. на то он и нейтральный
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Не понятно,почему раньше регулярка НХЛ заканчивалась обычно в районе 8 апреля,а последние годы заканчивается позже? Так бы могло больше нхловцев на ЧМ приехать.
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Вот увидите-как будут пиарится всё ведущие Матч ТВ на обзорах и новостях с ЧМ. У девок юбки покороче, у парней - штанишки поуже.
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Они нас боятся,я бы газ им обрезал…на коленях с прощением бы приползли!!!
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Ответ RembaXXX
А я не вижу смысла смотреть КГ, уровень хоккея низкий, не болею ни за какую команду, ЦСКА давно вылетел. ЧМ намного интересней, плюс все таки играют сборные, можно симпатизировать какой то команде. НХЛ бы тоже глянул, но время неудобное.
У людей мнения разные. Я в КХЛ не болею ни за одну команду. В этом плэй-офф скорей болел против фаворитов записных. Но Автомобилист и Трактор по-хорошему удивили. В плэй-офф есть скорости, которых не было в регулярке. Трибуны везде полные, атмосфера отличная.
Вообще не вижу за счет чего ЧМ может быть интересней. Тем более болеть за кого? За команды стран, которые голосовали за отстранение сборной России? Это какой-то вид мазохизма))
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