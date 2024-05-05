Путин о Ночной лиге: «Проект завоевал широкую популярность. Объединяя поклонников хоккея, он вносит весомый вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни»

Владимир Путин высказался о старте финального этапа фестиваля Ночной хоккейной лиги.

Президент России направил приветствие участникам и гостям финального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, который начался 4 мая.

«Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю со стартом финального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

С удовлетворением отмечу, что ваш замечательный проект завоевал широкую популярность, стал одним из наиболее успешных в отечественном любительском спорте.

Объединяя тысячи поклонников хоккея из многих регионов страны, он вносит весомый вклад в развитие физической культуры, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни.

И конечно, дарит участникам прекрасную возможность получить уникальный соревновательный опыт, повысить мастерство, позволяет приобщиться к истории и славным традициям нашего хоккея, встретиться с кумирами, триумфаторами Олимпийских игр и мировых турниров.

Уверен, что нынешний финальный этап фестиваля пройдет на достойном организационном, творческом уровне, оставит яркие, незабываемые впечатления.

Желаю вам всего самого доброго», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.