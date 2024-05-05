Путин о Ночной лиге: «Проект завоевал широкую популярность. Объединяя поклонников хоккея, он вносит весомый вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни»

Теги Владимир Путин любительский хоккей Политика ЗОЖ Здоровье Хоккей

Владимир Путин высказался о старте финального этапа фестиваля Ночной хоккейной лиги.

Президент России направил приветствие участникам и гостям финального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, который начался 4 мая.

«Дорогие друзья! Приветствую вас и поздравляю со стартом финального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

С удовлетворением отмечу, что ваш замечательный проект завоевал широкую популярность, стал одним из наиболее успешных в отечественном любительском спорте.

Объединяя тысячи поклонников хоккея из многих регионов страны, он вносит весомый вклад в развитие физической культуры, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни.

И конечно, дарит участникам прекрасную возможность получить уникальный соревновательный опыт, повысить мастерство, позволяет приобщиться к истории и славным традициям нашего хоккея, встретиться с кумирами, триумфаторами Олимпийских игр и мировых турниров.

Уверен, что нынешний финальный этап фестиваля пройдет на достойном организационном, творческом уровне, оставит яркие, незабываемые впечатления.

Желаю вам всего самого доброго», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.

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8 комментариев
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Ответ Карпов Стас
Вся страна после работы по ночам играет!
Ровно половина. Вторая половина прильнула к экранам телевизоров.
+8
-2
+6
Вся страна после работы по ночам играет!
+6
-2
+4
Лига подстав. Там полно спортшкольников и профи с потертой историей.
+3
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Ответ Альфа Консалтинг
ну если по правде сказать ,то реально ночная лига это хороший проект для любителей поиграть и поехать на "выезд" на фестиваль , другое дело что вызывают вопросы подставные профи игроки, некоторые команды не уступают по игре командам из ВХЛ , но это проблема не только ночной лиги но и всего любительского хоккея, а в целом уровень организации хороший
Вспомните футбольную медиалигу. Всё начиналось как турнир любителей-блогеров, а по итогу там играют те же профессионалы, которые и в ФНЛ бы не затерялись
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8 шайб закатил...
Красава!
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а где же "должны" и "надо"?
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Всю популярность данной лиги можно идентифицировать , если посмотреть самое известное видео с этих «турниров» … нет это не какие-то нарезки голов или обзоры матчей , не аналитика и даже не интервью , это видео когда царь-батюшка катится вдоль борта машет зевакам на трибунах и падает споткнувшись о ковер постланный на льду
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