Агенты Хатсона о 8-летнем контракте с «Монреалем» на 70,8 млн долларов: «Хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы – деньги придут как можно раньше»

Агенты Лэйна Хатсона рассказали о новом контракте защитника с «Монреалем».

21-летний игрок, ставший лучшим новичком НХЛ в прошлом сезоне, продлил соглашение с «Канадиенс» на 8 лет со средней годовой зарплатой 8,85 миллиона долларов.

Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27. Общая сумма контракта составляет 70,8 млн долларов, из них 55 млн приходится на подписные бонусы (авансы). Эти суммы защищены от выкупа и иных форс-мажорных обстоятельств.

На вопросы о контракте ответили директор агентства Quartexx Райан Барнс и непосредственный представитель игрока Шон Кофи.

– Как начались переговоры по новому контракту Лэйна?

– Переговоры начались в начале лета. Лэйн только что получил трофей Колдера как лучший новичок НХЛ, и «Монреаль » хотел подписать его на долгосрочный контракт. Лэйн тоже любит Монреаль, поэтому обе стороны были заинтересованы найти соглашение, которое устроит всех.

– Насколько сильно на стратегию подписания повлияло приближающееся вступление в силу нового CBA (коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков – Спортс)?

– Это был важный фактор. Болельщики обычно смотрят на потолок зарплат и срок, но структура контракта не менее важна. Мы хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы – чтобы деньги пришли как можно раньше. Новое CBA вводит более строгие ограничения на долю подписных бонусов и их распределение, поэтому контракт, который Лэйн подписал сейчас, уже не был бы возможен после вступления CBA в силу.

– Были ли сомнения – ждать нового соглашения лиги и профсоюза игроков или подписывать сейчас?

– Новые правила CBA официально вступали в силу только в сентябре 2026 года, поэтому мы хотели собрать максимум информации, чтобы определить оптимальный момент для подписания. Однако Лэйн с самого начала знал, что хочет остаться в Монреале надолго.

– Лэйн получил самый крупный подписной бонус среди игроков без статуса UFA со времен контракта Мэттью Ткачака. Это часть вашей стратегии при работе с молодыми игроками?

– Подписной бонус – это очень важно. Он полностью гарантирован, выплачивается в любом случае, в отличие от зарплаты, которая может быть выкуплена или приостановлена во время локаута. Конечно, с новым CBA мы не ожидаем остановок, но, как показала пандемия, никто не застрахован.

Мы всегда рассматриваем возможность включения подписных бонусов – и для молодых игроков, и для ветеранов. Все зависит от готовности клуба и общей структуры контракта: срок, сумма, защита от обмена и другие детали. Бонус – лишь часть, но очень важная.