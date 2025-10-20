Плющев о том, что ЦСКА вывел Спронга из состава: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»

Владимир Плющев дал дополнение по ситуации с Дэниэлом Спронгом и ЦСКА.

– Владимир Анатольевич, начнем с вашего родного клуба – ЦСКА, который так тяжело стартовал.

– Последняя заметная новость из ЦСКА – вывод из состава североамериканского форварда Спронга . В прессе я ее накануне комментировал, редкий случай – мои слова передали в общем-то корректно, но написали только часть правды .

Раз со Спронгом индивидуально работает Сергей Федоров , это говорит о рабочем режиме и о том, что в клубе на форварда рассчитывают. Но в целом ситуация очень опасная – и об этом в статье написано не было.

– Почему опасная?

– Определенного мнения о Спронге, несмотря на набранные им в большинстве очки, не сложилось. Если эта фигура – токсичная, не работающая на объединение команды, то никакие уговоры, а также воспитательные и индивидуальные тренировки не помогут. Более того, чем раньше будет принято кадровое решение, тем более здоровой останется команда.

В моей тренерской карьере были такие хоккеисты. Гол забьют, два привезут – и разделят команду на несколько лагерей. Мой опыт говорит о том, что их нужно сразу убирать!

– Примеры?

– Фамилию и клуб называть не буду. Когда работал со сборной, в последний момент встал выбор, кого берем на турнир: талантливого, но эгоистичного форварда или более предсказуемого и, скажем так, рабочего?

Собрал группу игроков, которые гарантировали себе места в сборной и которые как раз являлись одноклубниками проблемного форварда. Спросил их: берем его на турнир? Ответ категорический: нет, только не его, в первой же сложной игре всю команду подставит!

Не сомневался, что именно эти слова и услышу, они только укрепили меня в первоначальном мнении. А потом на тренерском совете все ворчали – мол, почему такого мастера не берешь… – сказал заслуженный тренер России.