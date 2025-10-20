Пастухов про 6:9 с «Металлургом»: «Провальное начало, никакого характера «Нефтехимик» не проявил. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя»

Илья Пастухов высказался о поражении «Нефтехимика» от «Металлурга» (6:9) в КХЛ.

– Провальное начало матча, провальная игра в обороне, никакого характера в начале игры не проявили. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя – действовать только полматча.

На фоне грубости нужно где-то отвечать, бороться, если хочешь выигрывать у таких команд. Ну и самоотверженность должна быть.

– Сегодня забросили три шайбы в меньшинстве...

– Всегда нужно быть нацеленным на гол, даже в меньшинстве. Ну и, конечно, надо меньше удаляться.

– Что сказал главный тренер [Игорь Гришин] после такого матча?

– Все все сами понимают, готовятся дальше. За третий период похвалил. Нужно двигаться дальше, каждому сделать выводы – особенно после первых тридцати минут матча, – сказал защитник нижнекамцев после игры FONBET КХЛ.