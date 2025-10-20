18-летний Полтавчук о дебюте в КХЛ за «Металлург» в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»
18-летний защитник магнитогорцев провел на льду 8:10, получил малый штраф и завершил встречу с полезностью «+1».
– Сильно волновались?
– Почти нет. Чуть-чуть было.
– С кем чаще выходили в паре?
– Со всеми почти, но больше — с Егором Яковлевым.
– Что скажете ваших первых сменах?
– Волнительно было, но Егор помогал, поддерживал, подсказывал.
– В третьем периоде «Металлург» пропустил четыре шайбы. Отчего это произошло?
– Мы начали играть не в тот хоккей.
– Как вообще хоккеисты относятся к таким результатам как 9:6?
– Когда забивается много шайб, болельщикам, наверное, это нравится, а игрокам, и, особенно, тренерам = не очень.
– Что вам в дебютном матче в КХЛ удалось лично в плане игры?
– Ничего, наверное. Я не сыграл в тот хоккей, который я показываю.
– Какой опыт вы приобрели в первой своей игре в КХЛ?
– Мечтал сыграть в КХЛ с детства. Можно сказать, мечта чуть-чуть сбылась. Только надо не один матч сыграть и уйти, а нужно полноценно играть в команде, – сказал Полтавчук.