18-летний Полтавчук о дебюте в КХЛ за «Металлург» в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»

Никита Полтавчук оценил свой дебют в КХЛ в игре «Металлург» – «Нефтехимик» (9:6).

18-летний защитник магнитогорцев провел на льду 8:10, получил малый штраф и завершил встречу с полезностью «+1».

– Сильно волновались?

– Почти нет. Чуть-чуть было.

– С кем чаще выходили в паре?

– Со всеми почти, но больше — с Егором Яковлевым .

– Что скажете ваших первых сменах?

– Волнительно было, но Егор помогал, поддерживал, подсказывал.

– В третьем периоде «Металлург» пропустил четыре шайбы. Отчего это произошло?

– Мы начали играть не в тот хоккей.

– Как вообще хоккеисты относятся к таким результатам как 9:6?

– Когда забивается много шайб, болельщикам, наверное, это нравится, а игрокам, и, особенно, тренерам = не очень.

– Что вам в дебютном матче в КХЛ удалось лично в плане игры?

– Ничего, наверное. Я не сыграл в тот хоккей, который я показываю.

– Какой опыт вы приобрели в первой своей игре в КХЛ?

– Мечтал сыграть в КХЛ с детства. Можно сказать, мечта чуть-чуть сбылась. Только надо не один матч сыграть и уйти, а нужно полноценно играть в команде, – сказал Полтавчук.