Дементьев о том, что Панарин не хочет делать «Рейнджерс» скидку: «Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Вероятность возвращения в КХЛ – 0,01%»

Алексей Дементьев не ожидает, что Артемий Панарин вернется в КХЛ.

Текущий сезон является последним по действующему контракту 33-летнего форварда с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что россиянин отказался дать клубу скидку во время переговоров о новом соглашении.

– Срок контракта Панарина истекает летом 2026 года. По информации американских инсайдеров, он отказался снизить зарплату. С чем, по‑вашему, это может быть связано?

– Отказался. Это его право. Он – достаточно заметный и яркий хоккеист. Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Здесь сложно что-либо добавить к тому, что мы сейчас знаем.

– Как сообщается, ориентиром для «Рейнджерс» был контракт Анже Копитара с «Лос-Анджелесом». В 2023 году словенец продлил соглашение с «Кингс», снизив зарплату.

– У каждого своя ситуация – как у игрока, так и у команды. Совершенно точно, что данный вопрос находится еще только на стадии обсуждения, прорабатываются очертания будущего контракта. Поэтому об окончательном решении или расставании говорить пока рано.

– Как вы считаете, Панарин заслуживает большого контракта?

– Я за то, чтобы игроки зарабатывали много. Я на их стороне. 100%.

– Как вы оцениваете вероятность возвращения Панарина в КХЛ в ближайшие годы?

– Вообще минимальная вероятность. 0,01%. Все силы – в НХЛ , – считает агент и хоккейный эксперт.